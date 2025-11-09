市議員梅寧與曼達尼盟友哈德遜 角逐議長受關注

我的頻道

記者范航瑜╱紐約報導
梅寧代表上東城，獲皇后區、布朗士及曼哈頓黨部與多個工會支持。(取自市議會)
受三年任期限制，市議會主議長歐德思(Adrienne Adams)即將於今年底卸任，多名議員已有意競爭此位，包括中間派議員梅寧(Julie Menin)與進步派的議員哈德遜(Crystal Hudson)。隨著新市長曼達尼(Zohran Mamdani)即將上任，議長選戰成為各方關注焦點。

哈德遜是曼達尼盟友，代表布碌崙(布魯克林)，曾為曼達尼助選，屬進步派核心成員。政壇老將梅寧則代表上東城，獲皇后區、布朗士及曼哈頓黨部與多個工會支持，曾任職於市府。在今年市長選舉中，梅寧未公開支持任何候選人。

在波多黎各舉行的SOMOS年度政治會議前，梅寧被普遍看好已掌握26票，哈德遜約15票，另有10名議員尚未表態。雖然曼達尼尚未介入選戰，但據消息人士透露，他希望哈德遜當選議長。

共和黨少數黨領袖阿里歐拉(Joann Ariola)已表示支持梅寧，她警告說議會「正航向未知水域」，並表示「若最終由與曼達尼步調一致的激進派掌權，議會恐淪為推動極左議程的橡皮圖章。」

市議長的選舉須經全部51席議員投票表決，但議長通常由私下協商或交易決定。有意角逐議長的人選還包括市議會多數黨領袖法里亞斯(Amanda Farias)、多數黨黨鞭布魯克斯-包爾斯(Selvena N. Brooks-Powers)、以及市議員馬泰(Christopher Marte)。

2021年亞當斯(Eric Adams)上任前，曾力挺皇后區議員莫亞(Francisco Moya)競逐議長，結果失利，最終黑馬歐德思(Adrienne Adams)勝出，並在隨後四年與市府多次交鋒。盡管相比起中間派的亞當斯，曼達尼更為激進，但他即將面臨的很可能是一個更為友善的議會。民主黨已在51席中占46席，其中九人為新科議員，全為民主黨籍。

左派「進步派核心小組」(Progressive Caucus)預計新增四名成員，總數將達21人，距離多數席僅差五席，幾乎可確保曼達尼支持的法案順利通過，然而曼達尼的部分構想仍可能在黨內引起爭議。一名民主黨消息人士指出，他主張成立「社區安全局」(Department of Community Safety)或將遭部分民主黨人反對。

哈德遜曾為曼達尼助選，與其是盟友。(取自市議會官網)
