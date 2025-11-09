霍楚公布紐約州關稅衝擊報告 批川普

我的頻道

記者范航瑜╱紐約報導
州府報告指出，關稅實際上對進口商品徵收了相當於21%的隱性稅，導致紐約家庭每年平均多支出約4200元。(記者范航瑜╱攝影)
州府報告指出，關稅實際上對進口商品徵收了相當於21%的隱性稅，導致紐約家庭每年平均多支出約4200元。(記者范航瑜╱攝影)

州長辦公室7日發布了「紐約州關稅衝擊報告」(New York State Tariff Disruptions Report)，詳述了川普政府關稅政策所造成的影響。報告指出，關稅實際上對進口商品徵收了相當於21%的隱性稅，導致紐約家庭每年平均多支出約4200元。此外，州內通膨率較過去十年平均值高出近52%。

依照霍楚的指示，紐約州各機構須調查並回報聯邦關稅的經濟與社會影響。據州府運營辦公室(Governor's Office of State Operations)於7月14日發布的命令，州經濟發展廳(Empire State Development)與州總務署(Office of General Services)主導跨部門研究，分析關稅對成本上升、供應鏈中斷、就業與小企業的威脅。

初步研究結果顯示，關稅已在多個產業造成明顯衝擊。農業方面，全州農場肥料與設備成本上升，一位農場主表示年支出增加達2萬元，乳製品出口下降7%。旅遊業方面，加拿大的旅客明顯減少，今年5月的加拿大訪客數較去年同期少近40萬人。

醫療領域，進口醫療設備與藥品關稅提高成本，壓縮運營並導致州府雇員健康保險支出增加1450萬元。製造業投入成本上升20%，削減利潤、延後投資，數百家依賴跨境供應鏈的製造商受影響。

霍楚(Kathy Hochul)表示，關稅看似向外國企業徵收，最終受害者都是本地的家庭與雇主，「關稅讓從牛奶、藥品到鋼鐵、建材等商品的價格全都上漲，卻絲毫沒有幫助經濟發展。關稅正在擾亂市場、壓垮小企業。」

川普經常引用關稅作為對美國有利的證據。截至7月底，關稅及部分消費稅已帶來1520億元收入，約為上個財政年度同期的兩倍。4月，紐約加入多州聯盟，控告川普政府根據「國際緊急經濟權力法」(International Emergency Economic Powers Act, IEEPA)非法單方面徵收關稅。聯邦最高法院5日已就此案辯論，目前尚未公布最終判決。

關稅 川普 紐約州

