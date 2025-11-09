實用詠春宗師溫鑑良 來美親身示範

實用詠春拳創辦人、八旬宗師溫鑑良(左)近期應入室弟子、博士郭威賢(右)的邀請，在Gotham武術學校帶來專題講座和詠春拳動作示範。(郭威賢提供)

實用詠春拳創辦人、八旬宗師溫鑑良(Wan Kam Leung)近期應入室弟子、博士郭威賢的邀請，在Gotham武術學校帶來專題講座，與美國弟子近距離交流，並分享實用詠春拳的核心精神與哲學內涵；他當日親自示範詠春的動作結構與身體運用，強調「以科學理解傳統，以理性承載技藝」的理念。

溫鑑良指出，詠春不僅是技擊之術，更是一種動靜兼容、剛柔並濟的修身方法；在教學過程中，他講解套路、技法及中線控制的要領，令學員深刻體會詠春拳中「剛柔並濟」的平衡之道。

「武術的最高境界，不在於勝負，而在於懂得如何學習、懂得觀察，並在其中找到平衡。」溫鑑良在活動中寄語弟子們，並讚揚郭威賢多年在美推廣實用詠春拳，能以現代教育方式承載中國武術精神，讓這門文化於國際平台上綻放新光。

溫鑑良早年師承已故詠春名師黃淳樑，並獲頒高級教練資格，後曾擔任香港 皇家警察要員保護組的詠春教官，以豐富實戰經驗為基礎，創立實用詠春拳(Practical Wing Chun)；這在保留傳統詠春核心原則的同時，強化了結構原理、角度運用及反應速度的整合，令詠春拳在現代社會更具實際應用價值。

「我希望讓更多美國學生理解，中國武術不只是技擊，而是一種身心平衡與教育哲學。」郭威賢說道，此次邀請溫鑑良親臨紐約，正是希望美國學員能夠直接體驗宗師原創系統的思想與身體智慧，在東西方教育理念的交匯中展開更深層次的文化對話。

此次活動被視為美中武術與教育交流的重要里程碑，也象徵實用詠春拳在國際舞台開啟新篇章；郭威賢表示，未來將持續推動相關教育與研究計畫，將實用詠春拳的哲學價值融入現代教育與生活之中，讓更多人從身體訓練中找到覺知與平衡。