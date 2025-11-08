聯邦移民執法突襲華埠 市警局長曾獲通報

我的頻道

記者劉梓祁╱紐約報導
川普政府提前通知在華埠堅尼路的突擊行動，市警局長蒂池指示警員避開現場以免違法。(記者劉梓祁╱攝影)
川普政府提前通知在華埠堅尼路的突擊行動，市警局長蒂池指示警員避開現場以免違法。(記者劉梓祁╱攝影)

據紐約「每日新聞」(Daily News)等媒體披露，市警(NYPD)局長蒂池(Jessica S. Tisch)上月曾提前接獲川普政府通知，得知聯邦移民及海關執法局(ICE)計畫於當日晚間在曼哈頓華埠堅尼路(Canal St.)展開突擊執法行動。

該行動最終拘捕九名涉嫌無證的街頭小販，引發群眾抗議，被視為川普上任以來在紐約市最強硬的移民執法行動之一。市警華埠五分局的多位知情人早前對本報表示，ICE當局拒絕與分局對話。其中一人說，「他們不會與我們分享任何消息，我們也不會協助他們。」

據報導，蒂池在10月21日行動前數小時，從聯邦執法官員處得知突襲計畫，隨後向市長辦公室通報，並指示警員不得干預ICE的執法行動，以避免違反庇護城市法律。

市警發言人6日也證實，蒂池的指令符合相關規定，並強調此舉是為了維護公眾安全與法律界線。消息披露後，外界關注焦點轉向市長當選人曼達尼(Zohran Mamdani)將如何處理蒂池是否留任問題。他主張紐約市應阻止對未涉嚴重罪行的無證移民的拘捕，並批評ICE是「漠視法律的魯莽機構」，認為「市府必須中止與聯邦政府的合作」。

曼達尼的發言人佩凱克(Dora Pekec)6日說，曼達尼認為蒂池當時的做法「恰當且合法」，並希望她未來在類似情況下仍能如此處理。

目前尚不清楚若蒂池在曼達尼政府繼續留任，川普政府是否仍會提前通報ICE的行動。市警發言人表示，蒂池近期在與市議長歐德思(Adrienne Adams)、市議會公共安全委員會主席薩拉姆(Yusef Salaam)及移民委員會主席阿維萊斯(Alexa Aviles)的會議中，主動提及她事前得知突襲行動的情況，並指出這一事件正顯示市警在維持治安、防止川普動用國民兵介入紐約的「重要角色」。

➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

