法拉盛天空城辦「光棍節」 韓星金旻奎將亮相

記者戴慈慧／紐約報導
法拉盛天空城商場(The Shops at Skyview)將於11月9日舉辦年度慶祝活動，並邀請韓國知名演員金旻奎(Kim Mingue)出席。（圖為主辦單位提供）
為迎接亞洲「光棍節」(Singles’ Day)，位於皇后區法拉盛天空城商場(The Shops at Skyview)將於11月9日舉辦年度慶祝活動，並邀請南韓知名演員金旻奎(Kim Mingue)出席，這將是他退伍後首次於美國公開亮相。

活動當天下午2時至5時舉行，現場將安排多項互動與體驗內容，包括美妝品牌Sephora的時尚改造示範、互動式「封面模特」攝影棚、甜品與飲品吧台，以及象徵「11.11」的限量福袋販售。購買福袋的民眾有機會獲得不同零售商提供的驚喜商品。同時，現場也將舉行冬衣慈善募捐活動，鼓勵民眾捐贈衣物，為社區弱勢家庭送暖。

主辦單位表示，活動參與者可透過商場官網免費登記入場票。凡於10月1日後在商場內任一店家消費滿100元的顧客，憑消費收據即可換取入場資格。

光棍節起源於亞洲，是象徵自我慶祝與購物樂趣的節日。主辦方表示希望將這一文化帶入紐約，在推廣節慶氛圍的同時，也為法拉盛社區注入更多文化與商業活力。

活動將於天空城商場中庭舉行，地址為 40-24 College Point Boulevard, Flushing, NY 11354。更多詳情可查詢商場官網 theshopsatskyviewny.com/events

皇后區法拉盛天空城商場(The Shops at Skyview)即將舉辦光棍節活動。(圖取自天空城商場官網)

