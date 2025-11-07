華埠警民會：已沒收堅尼路數千件仿品

紐約市警五分局局長林偉斌(左二)5日在紐約中華公所主持警民會，稱在華埠堅尼路收繳至少3000件仿冒品。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約中華公所5日下午與市警五分局舉辦警民會議，警方代表指出，針對日前遭聯邦移民及海關執法局(ICE )突襲堅尼路(Canal St.)執法仍在持續，並已收繳至少3000件仿冒品。

警民會議由傷癒歸來的五分局局長林偉斌(Michael Lam)主持，並由中華公所顧問曾偉康(Raymond Tsang)代替因故缺席的主席朱超然口譯。約兩個月前，林偉斌在堅尼路追捕違法攤販時受傷骨折。林偉斌說，「我在一次試圖逮捕攤販的行動中受傷，但我不想把功勞歸給自己。每天在外巡邏、處理這些問題的是我的團隊，我們會繼續盡力改善這些狀況。」

上月22日，ICE突襲堅尼路並抓捕至少九名非法移民 ，但有大量居民投訴指攤販阻塞街道的景象，現又已恢復如初。對此林偉斌表示，五分局在過去數月已逮捕超過60名非法攤販，並沒收了3000餘件非法商品，包括假提袋、黃色或金色飾品等。

他說，「有些非法攤販現在轉移到堅尼路旁邊的小街上經營，我們也在持續監控這些區域。」五分局也在包厘街(Bowery)以及布碌崙 (布魯克林)大橋步行道入口附近，發現非法攤販。

針對區內治安，林偉斌表示，截至10月26日的近一個月內，轄區內主要刑事案件都較去年同期下降，共有112宗，較去年同期的128宗減少12.5%。其中凶殺案與去年同期各為一宗，搶劫案七宗，較去年18宗減少61.1%。

嚴重傷害案則由去年的25宗上升至28宗，增幅約12%；重大盜竊案件60宗，略低於去年的64宗，下降6.2%；入屋盜竊案由16宗降至13宗，減少18.8%。林偉斌說，隨著天氣轉冷，人們穿著越來越多層衣物，可能會導致重大盜竊案增多。