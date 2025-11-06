我的頻道

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

亞裔文化欣賞秀 紐約市立學院8亞裔學生社團秀成果

紐約訊
「亞裔文化傳統欣賞秀」(Asian Appreciation Show)演出精彩。(主辦方提供)
亞裔文化傳統欣賞秀」(Asian Appreciation Show)日前演出，由Asian Alumni Group of City College of New York 主辦，八個亞裔學生社團參予，共有242人參加，其中包括紐約市立學院的教授、學生及行政管理人員等。

學生們表演了舞蹈、服裝秀、樂器合奏等多元化的文娛表演及遊戲，場面生動活潑，多姿多彩，充分彰顯了亞洲傳統藝術文化的豐厚底醞釀，贏得觀眾們的陣陣喝采及掌聲。

此項活動也透過美食、藝術品、校友會紀念品等義賣，以及抽獎活動，為學生獎學金集資籌款。

亞裔校友會每年資助兩名以上優秀亞裔學生，以表彰他們優秀的學業及對社會活動的愛心與奉獻。年長的亞裔校友們也透過自己的切身經歷，回顧了美國亞裔群體的成長與奮鬥歷史，以及在各界所發揮的日益強大的影響力，從而激勵年輕一代的亞裔學生努力學習亞洲歷史，傳承亞洲文化，繼承父輩的光榮傳統，為我們共同命運的進步做貢獻。

一位社會學系的教授為學生帶來了一個好消息：學校於本學期新增設了一門有關講述「美國亞裔經歷」的課程，希望有更多的學生了解美國亞裔的昨日與今天。

此次活動，為增進亞洲各族裔間的了解和友誼，加強新舊一代亞裔間的血脈傳承，傳播亞洲悠久的歷史文化傳統，起到了積極的推動作用。

活動的總策劃和指揮者Lillian Lee，是學生獎學金榮獲者，學校亞裔校友會董事會成員。她連結校友會與學生群體，讓這次活動的意義凸顯了亞洲文化的特色。

「亞裔文化傳統欣賞秀」有八個亞裔學生社團參予。(主辦方提供)
亞裔 紐約市

➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

