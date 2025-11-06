我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

莊文怡連任 南布碌崙47區首見女議員

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布碌崙第47選區當選市議員桑托索(左)在街頭開展競選活動。(桑托索臉書)
布碌崙第47選區當選市議員桑托索(左)在街頭開展競選活動。(桑托索臉書)

在11月4日的普選中，南布碌崙(布魯克林)第43區市議員莊文怡和第48區市議員韋娜芙(Inna Vernikov)在沒有挑戰者的情況下輕鬆連任。選區包括貝瑞吉和康尼島的第47選區的競選中，民主黨候選人桑托索(Kayla Santosuosso)戰勝了共和黨候選人薩蘭托普洛斯(George Sarantopoulos)；第46現任市議員納西斯(Mercedes Narcisse)擊敗共和黨對手克拉克(Athena A. Clarke)，獲得連任。這次普選南布碌崙波瀾不驚，政治格局基本維持現狀。

市議員莊文怡在初選和普選中都沒有遇到對手，她5日發表聲明說，期待在下一屆任期更好為社區服務，「很感謝社區對我一直以來的支持，很感謝義工這幾天幫助社區把大家拉出來投票。我會繼續為社區服務更好的安全環境，為了更好的教育而奮鬥」。

在第47區市議員選舉中，民主黨候選人桑托索以59.31%的得票率擊敗共和黨候選人薩蘭托普洛斯(George Sarantopoulos)(40.47%)，成為該選區歷史上首位女議員。該區市議員紀思庭(Justin Brannan)屆滿卸任，桑托索將接替紀思庭的席位。桑托索在勝選後說，南布碌崙居民都是辛勤工作的家庭，渴望公平的機會，她承諾「將關注最重要的議題，降低生活費用、加強公校，並確保市政府為工薪階層拿出成果」。

桑托索此前是市議員紀思庭的顧問，在貝瑞吉經營移民服務機構，也曾與丈夫共同開設酒吧。

在第46區市議員的選舉中，現任民主黨市議員納西斯以67.76%的得票率戰勝共和黨候選人克拉克(Athena A. Clarke)，獲得連任。

共和黨 布碌崙 民主黨

上一則

李文當選紐約市主計長 民主黨鞏固政治版圖

下一則

紐約市警局長 願留任與曼達尼共事
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

WSJ：民主黨3場大勝開拓復興之路 共和黨應視「預警」

WSJ：民主黨3場大勝開拓復興之路 共和黨應視「預警」
市議員莊文怡爭取500萬 助布碌崙科技高中翻新校舍

市議員莊文怡爭取500萬 助布碌崙科技高中翻新校舍
紐約首家數字貨幣餐廳 「喜宴酒樓」布碌崙開張

紐約首家數字貨幣餐廳 「喜宴酒樓」布碌崙開張
布碌崙11/6-11/9展大型裝置 130位獨立藝術家進駐

布碌崙11/6-11/9展大型裝置 130位獨立藝術家進駐

熱門新聞

警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
31日上午9時許，法拉盛的慈濟會所後方的停車場早已排起長隊。(記者高雲兒╱攝影)

糧食券停發 紐約法拉盛慈濟食物倉儲現人潮 華人家庭憂「沒飯可吃」

2025-11-01 20:20
大紐約地區10月30日遭強風夾帶暴雨侵襲。(本報檔案照)

暴雨釀災 紐約市2男子地下室遇難

2025-10-31 10:35
事件發生於3日，42歲的陳旭駕車時被攔下，他聲稱車上九名乘客都是好友，一同到奧克拉荷馬州度假。(塔爾薩郡警方提供)

紐約華男奧克拉荷馬被捕 涉運送無證移民與人口販運

2025-10-31 12:47
曼達尼勝選後於其開票派對發表演說。(記者馬璿／攝影)

現身開票派對 曼達尼：勝利屬於那些被政治遺忘的人

2025-11-05 07:30

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽