莊文怡連任 南布碌崙47區首見女議員

布碌崙第47選區當選市議員桑托索(左)在街頭開展競選活動。(桑托索臉書)

在11月4日的普選中，南布碌崙 (布魯克林)第43區市議員莊文怡和第48區市議員韋娜芙(Inna Vernikov)在沒有挑戰者的情況下輕鬆連任。選區包括貝瑞吉和康尼島的第47選區的競選中，民主黨 候選人桑托索(Kayla Santosuosso)戰勝了共和黨 候選人薩蘭托普洛斯(George Sarantopoulos)；第46現任市議員納西斯(Mercedes Narcisse)擊敗共和黨對手克拉克(Athena A. Clarke)，獲得連任。這次普選南布碌崙波瀾不驚，政治格局基本維持現狀。

市議員莊文怡在初選和普選中都沒有遇到對手，她5日發表聲明說，期待在下一屆任期更好為社區服務，「很感謝社區對我一直以來的支持，很感謝義工這幾天幫助社區把大家拉出來投票。我會繼續為社區服務更好的安全環境，為了更好的教育而奮鬥」。

在第47區市議員選舉中，民主黨候選人桑托索以59.31%的得票率擊敗共和黨候選人薩蘭托普洛斯(George Sarantopoulos)(40.47%)，成為該選區歷史上首位女議員。該區市議員紀思庭(Justin Brannan)屆滿卸任，桑托索將接替紀思庭的席位。桑托索在勝選後說，南布碌崙居民都是辛勤工作的家庭，渴望公平的機會，她承諾「將關注最重要的議題，降低生活費用、加強公校，並確保市政府為工薪階層拿出成果」。

桑托索此前是市議員紀思庭的顧問，在貝瑞吉經營移民服務機構，也曾與丈夫共同開設酒吧。

在第46區市議員的選舉中，現任民主黨市議員納西斯以67.76%的得票率戰勝共和黨候選人克拉克(Athena A. Clarke)，獲得連任。