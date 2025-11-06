我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

社區組織CAAAV政聲挺曼達尼 指工薪階層贏了

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「CAAAV 政聲」力挺曼達尼競選市長。(「CAAAV 政聲」提供)
「CAAAV 政聲」力挺曼達尼競選市長。(「CAAAV 政聲」提供)

曼達尼(Zohran Mamdani)當選紐約市長後，代表亞裔工薪階層訴求的社區組織「CAAAV政聲」(CAAAV Voice)指出，移民、租戶和勞工組織協助曼達尼擊敗了對手葛謨(Andrew Cuomo)，擊退了來自企業億萬富翁和MAGA川普支持者的數千萬元資金，贏得了歷史性的市長選舉。

「在世界金融中心，有組織的民眾擊敗了有組織的資金，讓曼達尼當選，」「CAAAV 政聲」的組織主任沈悅欣(Alina Shen)說，「這場勝利對於建設了這座城市、理應擁有發言權的紐約工薪階層和移民來說意義重大。只有透過持續的組織和團結，我們才能將核心訴求：四年租金凍結、免費快捷公交和全民托兒服務變為現實。我們在此抗爭，奪回我們對生活的控制權」。

曼達尼提出的住房可負擔性方案引起了紐約市民的共鳴。華埠長期租戶、「CAAAV政聲」租戶領袖楊鴻表示，「紐約不僅是人們拍照用餐的地方。這是我們的家。我們在這裡養育家庭，在這裡度過我們僅有一次的生命。我們理應過得有尊嚴。唐人街沒有華人就變成貴族化的城市。我們必須爭取四年免加租，選出為老百姓的市長」。

「CAAAV政聲」稱，該組織一直支持曼達尼的競選活動，他們和DRUM Beats及New York Communities for Change憑藉數十年社區工作的經驗，在全市超過13個工薪階層和移民社區開展競選活動。員工和義工在公園、宗教場所、同鄉會和學校，使用普通話、粵語、閩南話、台山話和孟加拉語等語言進行宣傳，在曼哈頓、皇后區和布碌崙敲開了數萬戶人家的家門。

曼達尼 移民 紐約市

上一則

曼達尼勝選 政商反應不一

下一則

曼達尼效應 富人逃離市區 郊區房產掀競購潮
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市警局長稱願留任與曼達尼共事

紐約市警局長稱願留任與曼達尼共事
曼達尼「草根派對式政治」年輕人有共鳴

曼達尼「草根派對式政治」年輕人有共鳴
民主黨版川普？曼達尼非美國出生 無緣白宮

民主黨版川普？曼達尼非美國出生 無緣白宮
紐約選出首位穆斯林市長 阿拉伯國家媒體慶賀

紐約選出首位穆斯林市長 阿拉伯國家媒體慶賀

熱門新聞

警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
31日上午9時許，法拉盛的慈濟會所後方的停車場早已排起長隊。(記者高雲兒╱攝影)

糧食券停發 紐約法拉盛慈濟食物倉儲現人潮 華人家庭憂「沒飯可吃」

2025-11-01 20:20
大紐約地區10月30日遭強風夾帶暴雨侵襲。(本報檔案照)

暴雨釀災 紐約市2男子地下室遇難

2025-10-31 10:35
事件發生於3日，42歲的陳旭駕車時被攔下，他聲稱車上九名乘客都是好友，一同到奧克拉荷馬州度假。(塔爾薩郡警方提供)

紐約華男奧克拉荷馬被捕 涉運送無證移民與人口販運

2025-10-31 12:47
曼達尼勝選後於其開票派對發表演說。(記者馬璿／攝影)

現身開票派對 曼達尼：勝利屬於那些被政治遺忘的人

2025-11-05 07:30

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽