社區組織CAAAV政聲挺曼達尼 指工薪階層贏了

「CAAAV 政聲」力挺曼達尼競選市長。(「CAAAV 政聲」提供)

曼達尼 (Zohran Mamdani)當選紐約市 長後，代表亞裔工薪階層訴求的社區組織「CAAAV政聲」(CAAAV Voice)指出，移民 、租戶和勞工組織協助曼達尼擊敗了對手葛謨(Andrew Cuomo)，擊退了來自企業億萬富翁和MAGA川普支持者的數千萬元資金，贏得了歷史性的市長選舉。

「在世界金融中心，有組織的民眾擊敗了有組織的資金，讓曼達尼當選，」「CAAAV 政聲」的組織主任沈悅欣(Alina Shen)說，「這場勝利對於建設了這座城市、理應擁有發言權的紐約工薪階層和移民來說意義重大。只有透過持續的組織和團結，我們才能將核心訴求：四年租金凍結、免費快捷公交和全民托兒服務變為現實。我們在此抗爭，奪回我們對生活的控制權」。

曼達尼提出的住房可負擔性方案引起了紐約市民的共鳴。華埠長期租戶、「CAAAV政聲」租戶領袖楊鴻表示，「紐約不僅是人們拍照用餐的地方。這是我們的家。我們在這裡養育家庭，在這裡度過我們僅有一次的生命。我們理應過得有尊嚴。唐人街沒有華人就變成貴族化的城市。我們必須爭取四年免加租，選出為老百姓的市長」。

「CAAAV政聲」稱，該組織一直支持曼達尼的競選活動，他們和DRUM Beats及New York Communities for Change憑藉數十年社區工作的經驗，在全市超過13個工薪階層和移民社區開展競選活動。員工和義工在公園、宗教場所、同鄉會和學校，使用普通話、粵語、閩南話、台山話和孟加拉語等語言進行宣傳，在曼哈頓、皇后區和布碌崙敲開了數萬戶人家的家門。