紐約親子互助會送二手書 華社孩童閱讀樂

記者胡聲橋╱紐約報導
紐約親子互助會為社區兒童派送二手書。(親子互助會提供)
紐約親子互助會日前在布碌崙(布魯克林)華社舉辦了二手書派送活動，為兒童免費派發從幼兒園到初中的各種二手圖書，活動現場還舉辦了學習用品抽獎活動，受到了現場兒童的歡迎。

這次二手書派送活動在位於57街947號的紐約親子互助會會址舉行，活動時間是從上午10時到下午4時。每個參加活動的孩子都可以選擇五本書。前來挑選圖書的孩子大多由媽媽，或者由祖父母帶著前來挑選圖書。孩子的年齡大多在十歲以下。大一點的孩子大多挑選故事書，而小孩子大多挑圖畫書。

據紐約親子互助會負責人黃妮可介紹，他們平時就在辦公室門前放置塑料圖書筐，捐贈書籍者可以把書籍放在塑料框內。一年下來，她們總共收集了好幾百本圖書。這次活動就是把從社區收集到的各種圖書再返還給社區。

黃妮可說，從小學到初中，孩子成長很快，很多圖書也都成為了一次性的消費品，看一遍就束之高閣，放在家裡也沒有多少用途。為了充分利用這些圖書，他們通過各種渠道，鼓勵社區民眾捐贈各種兒童圖書。

黃妮可補充說，她們不僅通過圖書筐收集圖書，還從圖書館和其他渠道收集圖書，增加圖書的來源，她認為這樣做增加了圖書的流通量，讓孩子們能看到更多圖書。另一方面，美國的圖書很昂貴，這樣做也為8大道的移民家庭減輕了一定的開支。

親子互助會還在這次二手書派送活動上舉辦了學習用品抽獎活動，許多孩子不僅挑選了自己心愛的圖書，還拿到了學習用品，都感到很高興。

二手書派送活動是紐約親子互助會的一個年度活動，互助會希望更多家長為其捐贈圖書，所增圖書放到互助會會址門口的圖書筐內即可。

紐約親子互助會為社區兒童派送二手書。(親子互助會提供)
親子 布碌崙 8大道

