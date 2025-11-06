紐約首推免費托育 2歲以下幼兒不論貧富皆可申請

明年起，紐約市將首度開放面向兩歲以下幼兒、由市府公費補助且完全免費的托育名額，家長不論收入高低皆可申請。(記者曹馨元╱攝影)

明年起，紐約市將首度開放面向兩歲以下幼兒、由市府公費補助且完全免費的托育名額，家長不論收入高低皆可申請；目前預計將有240個席位，而華人聚集的布碌崙日落公園 (Sunset Park)等地也被列為名額優先分配地區。

市議會於今年6月通過的年度預算中編列1000萬元，作為此項試點計畫經費，預計明年1月起率先開放約240個名額。推動此案的市議會領袖表示，希望該計畫能成為未來擴大免費托育服務的藍本，逐步讓更多育有幼兒的紐約家庭受惠。

與現有的學前班不同，新計畫的托育名額將全年運作，每天最多補助10小時，且不受學年制限制。市議會發言人指出，新名額將於明年1月開放，但具體申請時間與入學流程尚未公布。不過，屆時的申請流程仍將透過教育局 官方「MySchools」平台辦理。

官員表示，最終合約仍在簽署階段，但將優先分配給需求最迫切的地區，包括布碌崙日落公園(11220)、南布碌崙(Southern Brooklyn, 11224)、波羅園(Borough Park, 11219)、威廉斯堡(Williamsburgh, 11206)，皇后區的牙買加(Jamaica, 11432)，史島里奇蒙(Port Richmond, 10304)等。

教育局發言人艾利森(Dominique Ellison)指出，該試點將「擴大嬰幼兒照護服務的可及性，特別是針對需求最高的社區」。官員選定地區依據包括貧困率、尚未有托育服務的兒童估算數量，以及鄰近低收入補助標準的家庭比例。

在此試點計畫前，兩歲及以下的公費托育名額僅限於年收入低於州家庭中位數85%的家庭，約為三口之家年收9萬1000元、四口之家10萬9000元。

目前市府已為近10萬名三歲與四歲幼童提供免費的學前教育名額，並計畫進一步擴大。不過，市教育局仍面臨招收不足的問題，去年共有6250名兒童就讀，但仍有逾4100個名額空缺。專家指出，收入審查程序繁複使許多家庭卻步。