我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

紐約首推免費托育 2歲以下幼兒不論貧富皆可申請

記者曹馨元╱紐約報導
明年起，紐約市將首度開放面向兩歲以下幼兒、由市府公費補助且完全免費的托育名額，家長不論收入高低皆可申請。(記者曹馨元╱攝影)
明年起，紐約市將首度開放面向兩歲以下幼兒、由市府公費補助且完全免費的托育名額，家長不論收入高低皆可申請。(記者曹馨元╱攝影)

明年起，紐約市將首度開放面向兩歲以下幼兒、由市府公費補助且完全免費的托育名額，家長不論收入高低皆可申請；目前預計將有240個席位，而華人聚集的布碌崙日落公園(Sunset Park)等地也被列為名額優先分配地區。

市議會於今年6月通過的年度預算中編列1000萬元，作為此項試點計畫經費，預計明年1月起率先開放約240個名額。推動此案的市議會領袖表示，希望該計畫能成為未來擴大免費托育服務的藍本，逐步讓更多育有幼兒的紐約家庭受惠。

與現有的學前班不同，新計畫的托育名額將全年運作，每天最多補助10小時，且不受學年制限制。市議會發言人指出，新名額將於明年1月開放，但具體申請時間與入學流程尚未公布。不過，屆時的申請流程仍將透過教育局官方「MySchools」平台辦理。

官員表示，最終合約仍在簽署階段，但將優先分配給需求最迫切的地區，包括布碌崙日落公園(11220)、南布碌崙(Southern Brooklyn, 11224)、波羅園(Borough Park, 11219)、威廉斯堡(Williamsburgh, 11206)，皇后區的牙買加(Jamaica, 11432)，史島里奇蒙(Port Richmond, 10304)等。

教育局發言人艾利森(Dominique Ellison)指出，該試點將「擴大嬰幼兒照護服務的可及性，特別是針對需求最高的社區」。官員選定地區依據包括貧困率、尚未有托育服務的兒童估算數量，以及鄰近低收入補助標準的家庭比例。

在此試點計畫前，兩歲及以下的公費托育名額僅限於年收入低於州家庭中位數85%的家庭，約為三口之家年收9萬1000元、四口之家10萬9000元。

目前市府已為近10萬名三歲與四歲幼童提供免費的學前教育名額，並計畫進一步擴大。不過，市教育局仍面臨招收不足的問題，去年共有6250名兒童就讀，但仍有逾4100個名額空缺。專家指出，收入審查程序繁複使許多家庭卻步。

布碌崙 教育局 日落公園

上一則

葛謨拿下華人票倉 高投票率凸顯華裔開始關注政治

下一則

李文當選紐約市主計長 民主黨鞏固政治版圖
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約首家數字貨幣餐廳 「喜宴酒樓」布碌崙開張

紐約首家數字貨幣餐廳 「喜宴酒樓」布碌崙開張
駐紐約台北經文處 11/13慈濟分會辦理行動領務

駐紐約台北經文處 11/13慈濟分會辦理行動領務
國際時尚旅遊小姐選美 紐約賽區啟動

國際時尚旅遊小姐選美 紐約賽區啟動
布碌崙11/6-11/9展大型裝置 130位獨立藝術家進駐

布碌崙11/6-11/9展大型裝置 130位獨立藝術家進駐

熱門新聞

警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
31日上午9時許，法拉盛的慈濟會所後方的停車場早已排起長隊。(記者高雲兒╱攝影)

糧食券停發 紐約法拉盛慈濟食物倉儲現人潮 華人家庭憂「沒飯可吃」

2025-11-01 20:20
大紐約地區10月30日遭強風夾帶暴雨侵襲。(本報檔案照)

暴雨釀災 紐約市2男子地下室遇難

2025-10-31 10:35
事件發生於3日，42歲的陳旭駕車時被攔下，他聲稱車上九名乘客都是好友，一同到奧克拉荷馬州度假。(塔爾薩郡警方提供)

紐約華男奧克拉荷馬被捕 涉運送無證移民與人口販運

2025-10-31 12:47
曼達尼勝選後於其開票派對發表演說。(記者馬璿／攝影)

現身開票派對 曼達尼：勝利屬於那些被政治遺忘的人

2025-11-05 07:30

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽