布碌崙滑冰場重開 歡度冬日節慶

位於布碌崙(布魯克林)威廉斯堡河濱的多米諾公園(Domino Park)溜冰場將在今年11月再度開放。(取自多米諾公園官方網站)

位於布碌崙 (布魯克林 )威廉斯堡河濱的多米諾公園(Domino Park)溜冰場將於11月開放，除帶來煥然一新的節慶體驗，也另開啟多場冬季活動與包場服務，與民眾一同歡慶冬日風情。

這座名為The Rink的戶外溜冰場占地7000平方呎，背倚東河與曼哈頓 天際線，結合工業遺跡與現代景觀，是除曼哈頓的布萊恩公園外，紐約冬季最具代表性的冬季溜冰景點之一。

這座滑冰場自2023年首次登場以來，即以絕佳景觀與便利交通吸引眾多家庭與情侶前往。主辦方Two Trees Management負責人瓦倫提斯(Jed Walentas)表示，「多米諾廣場全年的規畫將這片海濱變成了一個真正的社區據點，而溜冰場就是一個完美的例子。」今年該場地將推出一系列豐富的社區節目，包括DJ之夜、節慶主題活動、現場表演和兒童活動。去年冬季的亮點是與聖誕老人一起滑冰，以及與哈林區花式滑冰青年專業委員會的合作。今年則是新增家庭可以預訂一個半私人空間的生日派對的服務，最多可容納20名兒童。該溜冰場也可供私人租用，用於舉辦公司聚會和節日派對。

根據多米諾公園公告，溜冰場將從11月10日起開放至明年2月底，時間為平日下午2時30分至晚上9時，周末和假日上午10時30分至晚上9時，部分假日開放時間將延長，門票與租鞋費用可透過線上預約系統提前購買。不過主辦單位仍提醒，由於場地面積有限，建議民眾避開尖峰時段或於平日前往，以獲得更佳體驗。

多米諾公園自2018年啟用以來，一直是布碌崙冬季活動的重要熱點。這座由原糖廠舊址改建的濱河公園，不僅保留工業時代的結構與歷史記憶，也是城市再生的象徵。