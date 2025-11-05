國際時尚旅遊小姐選美 紐約賽區啟動

我的頻道

記者顏潔恩／紐約報導
由GYZ STUDIO舉辦的2025年國際時尚旅遊小姐選美大賽紐約賽區，日前在曼哈頓舉行啟動儀式，同時慶祝Lucia Liu加冕舊金山賽區冠軍；這場名為「Crown & Vision Night」的晚宴匯聚金融科技、時尚傳媒、創業投資領域的嘉賓，一同慶賀這份美麗與智慧並行的新時代女性力量。

晚宴上，2020年紐約賽區的國際時尚旅遊小姐冠軍Shirley Lu為Lucia Liu戴上象徵榮耀與責任的皇冠與權杖，並宣布本年度紐約賽區選美大賽啟動；Lucia Liu在加冕致詞中回顧成長經歷，「我從一個害怕被聚光燈照到的女孩，走到了舞台中央，這頂皇冠不是用來證明我最好，而是提醒我要用自己的光，去照亮更多人」。隨後她帶來小提琴表演，用音樂詮釋「勇敢與自信」的女性力量。

據悉，Lucia曾是華爾街量化分析師、後來曾創業，直到現在榮獲舊金山賽區選美冠軍，主辦方表示她用行動展現「理性與優雅並存的當代女性力量」；她畢業於哥倫比亞大學金融數學碩士班，創立的Breakline Society是連結金融科技與時尚傳媒行業的橋梁，推動了更多年輕人創業、實現跨界成長。

由GYZ STUDIO舉辦的2025年國際時尚旅遊小姐選美大賽紐約賽區，日前在曼哈頓舉行啟動儀式，並慶祝Lucia Liu加冕舊金山賽區冠軍。(主辦方提供)

