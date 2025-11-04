同濟社區互助會 發放免費午餐餵飽居民也幫扶小商家

我的頻道

記者曹馨元／紐約報導
華埠同濟社區互助會宣布與非營利組織Rethink Food開啟每周七日免費派餐活動。(記者曹馨元／攝影)
華埠同濟社區互助會宣布與非營利組織Rethink Food開啟每周七日免費派餐活動。(記者曹馨元／攝影)

華埠同濟社區互助會3日宣布與非營利組織Rethink Food開啟每周七日免費派餐活動，每周為全體市民發放1600份午餐；而所派餐食均由Rethink Food出資委託華埠本地餐廳製作，該組織代表說，這樣的作法不僅尊重華社飲食文化、在確保居民有充足食物同時也幫助小商家。

同濟社區互助會副會長伍灼勝表示，與Rethink Food的合作自疫情期間便開始；而如今面臨聯邦削減開支、糧食補助(SNAP)停發，華埠低收入居民及老人對食物的需求更加迫切。當日早晨，互助會首日發放免費盒飯，絕大多數排隊領取的民眾都是老人家；不過伍灼勝強調，此次派餐計畫並不限制年齡、收入，所有人皆可領取。

Rethink Food餐飲總監Ken Baker說，Rethink是一個由廚師建立的非營利機構，旨在幫助民眾擺脫食物短缺的困境、同時保證餐飲業小商家能夠順利運作；「疫情期間，我們看到了餐飲業同行是如何掙扎，這樣的方式也能確保食客、商家雙贏」。

Ken Baker指出，Rethink Food在華埠有約15個合作餐廳，互助會每日分派的免費盒飯也由這些餐廳製作；「我們希望能尊重不同族裔社區的飲食文化」。而他也強調，正如疫情打擊整個行業，SNAP停發也讓許多本地商家生意流失，望免費盒飯的資金能幫助小商家繼續運作下去。首日派發的盒飯有雞肉炒麵、豬肉米飯兩種選項，分別由明旺及咖哩屋製作。

目前，互助會將於每日10時30分派發免費午餐，民眾至華獲架街(Walker Street)129號即可領取；不過伍灼勝提醒，通常在9時左右便有人排隊，每位排隊者將拿到一個號碼牌，依照號碼牌領餐，每日逾200份，領完即止。

伍灼勝透露，同濟社區互助會正策畫為行動不便的老人特設的上門送餐計畫，提供糖尿餐、素餐等各類選項，且不限地區，能為全市成功登記的老人將餐食送到門前；該計畫須經過登記審批流程，具體細則還待公布。



