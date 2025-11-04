酒駕釀4死 嫌犯二級謀殺罪成立

我的頻道

記者許君達／紐約報導
圖為涉嫌酒後駕駛的肇事司機海登(Daniel Hyden)去年7月5日被捕。(路透)
圖為涉嫌酒後駕駛的肇事司機海登(Daniel Hyden)去年7月5日被捕。(路透)

2024年國慶日當晚，一輛皮卡車衝入曼哈頓下東城一公園內，造成四死七傷的慘烈車禍，事後調查顯示，肇事司機海登(Daniel Hyden)為酒後駕駛。州高等法院3日裁定，海登被起訴的12項罪名全部成立，其中最重的罪名為二級謀殺。法院將在12月3日量刑宣判。

根據法庭文件，2024年7月4日晚間，海登酒後駕駛福特F-150皮卡車行駛至曼哈頓水街(Water St)時，先以每小時39哩的速度闖過停車標誌，然後以54哩的時速駛入施工路段。在施工區域內，他的車駛上人行道，連續撞擊施工圍欄和路邊克雷爾斯鉤公園(Corlears Hook Park)的鐵絲圍欄，最終衝入正在公園內聚集慶祝國慶節的人群。

起訴文件中揭露的細節顯示，海登在整個車禍過程中，全程將油門踩到底，直到撞入人群中的前半秒才踩下煞車踏板。而在撞人後，他還曾試圖倒車逃逸，但被現場民眾拔掉車鑰匙，海登隨後被趕赴現場的警察逮捕。他的行為導致四名受害者被捲入車底，其中三人當場遇難，還有一人在被送醫數日後不治。另有七名旁人被飛濺的碎片砸傷，其中四人傷勢較重，留下日後行走不便的後遺症。

經過一年的審理，法院最終裁定，海登犯有四項二級謀殺罪(Murder)、一項嚴重車輛過失致死罪(Aggravated Vehicular Homicide)、四項二級襲擊罪(Assualt)和兩項三級襲擊輕罪。根據紐約州刑法，在普通致人死亡的案件中，二級謀殺為最高罪名，可判處25年至終身監禁，而比二級謀殺更重的一級謀殺罪僅在極個別案情特別嚴重的預謀殺人行為中適用。

