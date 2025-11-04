華康會籌款晚宴表彰華人貢獻 5人獲獎

華人健康協會於近日舉行籌款晚宴，表彰數位華人對社區的貢獻。(記者馬璿／攝影)

華人健康協會近日於布碌崙(布魯克林)班森賀舉辦籌款晚宴，吸引諸多社區人士參與。晚會亦表彰數名來自不同領域人士，感謝其對社區作出的貢獻。

當日晚宴於富臨門宴會廳舉行，現場除有慈善手工作品的義賣活動外，多個表演團體與個人也帶來如拉丁舞、傣族舞與空中舞蹈等表演。會長陳麗娜表示，溝通是連結社區和組織內部之間都至關重要，本年度表彰的五名傑出獲獎人也在醫療、政府與執法機關擔任橋梁的角色，促進不同族群之間的理解。她也感謝華康會五個會址彼此之間的溝通與協作，展現了團隊之間的努力。

晚宴中，華康會頒發「持續合作獎」予亞美醫療協會慈善基金會、Anthem藍十字盾保險公司、Jemcare；另頒發「卓越合作獎」予聯合健康保險。隨後，協會頒發「終身公民影響力獎」予守護天使(Guardian Angel)創辦人史里華(Curtis Sliwa)，「執法影響力獎」由泰勒(Richard S. Taylor)獲得；「終身奉獻社區志願者獎」則是頒發給陳剛醫師(Dr. Gary Chen)；「醫療公共關係傑出獎」得主為亞美醫師協會會長黃雪莉(Shirley Huang)；最後則是頒發「藝術獎」給向日葵藝術教育中心創辦人楊麗(Jenny Yang)。

當日出席民代包含國會眾議員瑪利奧(Nicole Malliotakis)代表溫莎(Laurie Windsor)、州參議員陳學理(Steve Chan)、州參議員蘭札(Andrew J. Lanza)代表馬塔拉佐(William R. Matarazzo)州眾議員鄭永佳(Lester Chang)、州眾議員諾瓦克霍夫(Michael Novakhov)、州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)代表卡佩塔納基斯(Basil Capetanakis)。此外，市警局62分局局長伊斯蘭(Mohammed Islam)與66分局社區事務組等執法單位代表參與。