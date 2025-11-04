華裔婦女協會萬聖節飆創意 女神駕到

美國華裔婦女協會創會會長謝嘉燕(前排右六)與眾女神，在萬聖節化妝舞會精心裝扮，歡樂笑聲嗨翻全場。(美國華裔婦女協會提供)

美國華裔 婦女協會(CAWBA)以往以母親節 表揚、公益健康講座等活動見稱，形象一向端莊穩重。然而，在萬聖節 當天的活動卻煥然一新，女神、女巫、精靈、惡魔悉數登場，燈光與音樂交錯，現場笑聲不斷，呈現出該會成員熱情、創意的另一面。

創會會長謝嘉燕表示，萬聖節化妝舞會自2021年創辦以來，今年已邁入第五屆。首屆活動舉辦於新冠疫情期間，當時社區氣氛低迷，協會希望以輕鬆愉快的形式，為會員與民眾帶來歡笑與鼓舞。「那是我第一次真切感受到萬聖節的快樂，原來這個節日也可以成為凝聚人心的時刻」。

活動逐年成長，如今已成為協會年度盛事之一。為鼓勵會員展現個人風格，今年化妝舞會延續以往的服裝走秀與造型競賽，但評選方式由名次制改為「最佳造型獎」，從30多名盛裝參與的會員中選出五名獲獎者，每人獲頒獎金50元，象徵參與重於勝負、創意無分高下。

今年活動由副會長陳佳佳策畫，五組裁判依照服裝創意與舞台表現進行評選。除競賽外，現場還穿插趣味遊戲與即興表演，氣氛熱烈。許多參與者表示，化妝舞會讓人暫時放下日常角色，以另一種姿態彼此連結，體現了華裔女性社團的凝聚力與包容精神。