我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

布碌崙華策會金秋晚會 表揚年度人物

記者顏潔恩／紐約報導
華人策劃協會布碌崙分會23日晚間在新鳳凰城酒樓舉行「金秋共享晚會」。(記者顏潔恩／攝影)
華人策劃協會布碌崙分會23日晚間在新鳳凰城酒樓舉行「金秋共享晚會」。(記者顏潔恩／攝影)

華人策劃協會布碌崙(布魯克林)分會近日在新鳳凰城酒樓舉行「金秋共享晚會」，包括政界、社區組織和領袖、會員們共上百人出席盛會；主辦方當晚也頒發表彰給榮獲「年度人物」的三人，分別為貝瑞吉第47選區市議員紀思庭(Justin Brannan)、紐約大學朗格尼醫學中心健康和行為部門負責人Chau Trinh-Shevrin、以及FDR高中助理校長Arnold Gottlieb，認可他們在各自領域作出的貢獻。

華策會布碌崙分會主任梅兆波表示，感謝大家抽空出席此次盛會，慶祝華策會為布碌崙社區提供「人類服務」已有46年的里程碑；回顧過去一年，他尤其為做社區服務的員工們感到驕傲，他們擴大了支持與服務、盡可能滿足社區的需求，由此以來成功幫助超過2萬名民眾。

他也感謝三名榮獲年度人物的領袖們，稱讚他們在各自領域中注入大量的時間、精力和熱情，為社區的更好發展、居民的福祉做努力，這也讓當地的多元社區得以更團結、更蓬勃發展。

紀思庭表示，與社區非營利機構攜手合作、保持密切溝通，以便為居民帶來服務是很至關重要的事，特別是眼下很多的弱勢群體遭受攻擊之時，民選官員和社區組織需展示更密切的合作關係；Chau則說，自己是移民後代、也是難民，因此深刻知道社區組織為民眾帶來的資源和支持有多重要，很感謝華策會為社區提供的服務。

針對華策會提供的服務，很多華裔長者表示最喜歡免費蔬果派送活動，蔡女士表示，蔬菜派送活動為長者提供了很多幫助，「最近物價漲得厲害，這個蔬菜活動每個月兩次，對我們來說是非常關愛和關懷」；常先生則說，蔬菜派發對長者而言帶來便利，解決了長者獨自出門買菜的苦惱，「我還參加其他的唱歌和畫畫活動，對我們老人家非常有幫助。」

布碌崙 華人 華裔

上一則

Power of Live 愛與「城」演唱會11月14日雲頂卡茨基爾登場TVB四大人氣藝人首次紐約同台獻唱

下一則

同濟社區互助會 發放免費午餐餵飽居民也幫扶小商家
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

糧食券停發危機 亞平會伸援手

糧食券停發危機 亞平會伸援手
加州針灸合法化50周年 11月2日舉辦中醫義診

加州針灸合法化50周年 11月2日舉辦中醫義診
17.9萬居民恐斷糧 阿縣撥款1650萬援糧食券

17.9萬居民恐斷糧 阿縣撥款1650萬援糧食券
8大道大型建案樓板坍塌 4工人受傷

8大道大型建案樓板坍塌 4工人受傷

熱門新聞

警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
風靡全球的珍珠奶茶雖在全美相當受歡迎，但一項最新調查顯示該項飲品恐暗藏健康風險。(記者曹馨元╱攝影)

珍珠奶茶檢出鉛 專家籲勿每日飲用

2025-10-28 06:33
31日上午9時許，法拉盛的慈濟會所後方的停車場早已排起長隊。(記者高雲兒╱攝影)

糧食券停發 紐約法拉盛慈濟食物倉儲現人潮 華人家庭憂「沒飯可吃」

2025-11-01 20:20
大紐約地區10月30日遭強風夾帶暴雨侵襲。(本報檔案照)

暴雨釀災 紐約市2男子地下室遇難

2025-10-31 10:35
事件發生於3日，42歲的陳旭駕車時被攔下，他聲稱車上九名乘客都是好友，一同到奧克拉荷馬州度假。(塔爾薩郡警方提供)

紐約華男奧克拉荷馬被捕 涉運送無證移民與人口販運

2025-10-31 12:47

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外

太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外