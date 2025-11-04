布碌崙華策會金秋晚會 表揚年度人物

華人策劃協會布碌崙分會23日晚間在新鳳凰城酒樓舉行「金秋共享晚會」。(記者顏潔恩／攝影)

華人 策劃協會布碌崙 (布魯克林)分會近日在新鳳凰城酒樓舉行「金秋共享晚會」，包括政界、社區組織和領袖、會員們共上百人出席盛會；主辦方當晚也頒發表彰給榮獲「年度人物」的三人，分別為貝瑞吉第47選區市議員紀思庭(Justin Brannan)、紐約大學朗格尼醫學中心健康和行為部門負責人Chau Trinh-Shevrin、以及FDR高中助理校長Arnold Gottlieb，認可他們在各自領域作出的貢獻。

華策會布碌崙分會主任梅兆波表示，感謝大家抽空出席此次盛會，慶祝華策會為布碌崙社區提供「人類服務」已有46年的里程碑；回顧過去一年，他尤其為做社區服務的員工們感到驕傲，他們擴大了支持與服務、盡可能滿足社區的需求，由此以來成功幫助超過2萬名民眾。

他也感謝三名榮獲年度人物的領袖們，稱讚他們在各自領域中注入大量的時間、精力和熱情，為社區的更好發展、居民的福祉做努力，這也讓當地的多元社區得以更團結、更蓬勃發展。

紀思庭表示，與社區非營利機構攜手合作、保持密切溝通，以便為居民帶來服務是很至關重要的事，特別是眼下很多的弱勢群體遭受攻擊之時，民選官員和社區組織需展示更密切的合作關係；Chau則說，自己是移民後代、也是難民，因此深刻知道社區組織為民眾帶來的資源和支持有多重要，很感謝華策會為社區提供的服務。

針對華策會提供的服務，很多華裔 長者表示最喜歡免費蔬果派送活動，蔡女士表示，蔬菜派送活動為長者提供了很多幫助，「最近物價漲得厲害，這個蔬菜活動每個月兩次，對我們來說是非常關愛和關懷」；常先生則說，蔬菜派發對長者而言帶來便利，解決了長者獨自出門買菜的苦惱，「我還參加其他的唱歌和畫畫活動，對我們老人家非常有幫助。」