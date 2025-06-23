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華埠添新景點 李揚國莫斯高紀念銘牌揭幕

記者許君達╱紐約報導
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銘刻了莫斯高和李揚國兩代社區傳奇人物的永久性紀念標牌在華埠落成。(記者許君達╱攝影)
銘刻了莫斯高和李揚國兩代社區傳奇人物的永久性紀念標牌在華埠落成。(記者許君達╱攝影)

一塊銘刻有華裔攝影師李揚國(Corky Lee)和前義大利裔社區領袖莫斯高(Frank Mosco)生平簡介的永久性紀念標牌22日在曼哈頓華埠揭幕，成為一個新的地標。

標牌位於華埠莫斯高-李揚國街(Mosco St./Corky Lee Way)中間段，由亞太裔美國人倡導組織(OCA)主持製作並安裝。標牌上分別介紹了冠名這條道路的兩名社區傳奇人物的生平經歷，並強調，將華裔和義大利裔兩位歷史人物共同銘刻在此，象徵著華埠、小義大利兩個族裔社區的團結。

活躍於上世紀中葉的莫斯高曾任社區委員會主席，並創辦了兩橋社區委員會，他長期致力於爭取小義大利和華埠社區的脫貧、教育公平以及可負擔住房項目，還在哥倫布公園(Columbus Park)組建球隊，邀各族裔參與以打破種族間的壁壘。比莫斯高小27歲的李揚國(Corky Lee)則生於紐約的華人移民家庭，成年後從事紀實攝影數十年，鏡頭聚焦於草根華人世界，並對弱者充滿人文關懷。從1970年代開始，他用相機記錄華埠重大社會運動，共積累了超過80萬張圖片。2021年，李揚國不幸感染新冠病毒，並於當年過世。

位於華埠勿街(Mott St.)和茂比利街(Mulberry St.)之間的一段狹窄道路此前曾被命名為「莫斯高街」以示紀念。2024年這一路段在多家社區機構的推動下，再度被冠名為「李揚國路」，但沒有取代「莫斯高」之名，而是以兩人之名共同為這條路命名。新路揭牌儀式定於當年6月22日，而在一年之後，兩人的紀念標牌又落戶在這條街道上。

在揭牌儀式上，李揚國和莫斯高的親屬分別回憶了兩人的生平。市議員馬泰(Christopher Marte)則表示，這個標牌的存在，讓外來遊客不僅能看到路口的兩個人名，更能輕鬆了解到他們的故事，可以說是在華埠新增了一個值得觀看的景點。

兩人的親屬與民代和社區機構代表出席新標牌的揭幕儀式。(記者許君達╱攝影)
兩人的親屬與民代和社區機構代表出席新標牌的揭幕儀式。(記者許君達╱攝影)

華埠 李揚國 義大利

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