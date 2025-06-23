華埠添新景點 李揚國莫斯高紀念銘牌揭幕
一塊銘刻有華裔攝影師李揚國(Corky Lee)和前義大利裔社區領袖莫斯高(Frank Mosco)生平簡介的永久性紀念標牌22日在曼哈頓華埠揭幕，成為一個新的地標。
標牌位於華埠莫斯高-李揚國街(Mosco St./Corky Lee Way)中間段，由亞太裔美國人倡導組織(OCA)主持製作並安裝。標牌上分別介紹了冠名這條道路的兩名社區傳奇人物的生平經歷，並強調，將華裔和義大利裔兩位歷史人物共同銘刻在此，象徵著華埠、小義大利兩個族裔社區的團結。
活躍於上世紀中葉的莫斯高曾任社區委員會主席，並創辦了兩橋社區委員會，他長期致力於爭取小義大利和華埠社區的脫貧、教育公平以及可負擔住房項目，還在哥倫布公園(Columbus Park)組建球隊，邀各族裔參與以打破種族間的壁壘。比莫斯高小27歲的李揚國(Corky Lee)則生於紐約的華人移民家庭，成年後從事紀實攝影數十年，鏡頭聚焦於草根華人世界，並對弱者充滿人文關懷。從1970年代開始，他用相機記錄華埠重大社會運動，共積累了超過80萬張圖片。2021年，李揚國不幸感染新冠病毒，並於當年過世。
位於華埠勿街(Mott St.)和茂比利街(Mulberry St.)之間的一段狹窄道路此前曾被命名為「莫斯高街」以示紀念。2024年這一路段在多家社區機構的推動下，再度被冠名為「李揚國路」，但沒有取代「莫斯高」之名，而是以兩人之名共同為這條路命名。新路揭牌儀式定於當年6月22日，而在一年之後，兩人的紀念標牌又落戶在這條街道上。
在揭牌儀式上，李揚國和莫斯高的親屬分別回憶了兩人的生平。市議員馬泰(Christopher Marte)則表示，這個標牌的存在，讓外來遊客不僅能看到路口的兩個人名，更能輕鬆了解到他們的故事，可以說是在華埠新增了一個值得觀看的景點。
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