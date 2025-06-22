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布碌崙華聯會合唱團 學員畢業獲珍貴體驗

記者馬璿╱紐約報導
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該活動於當日早上在布碌崙史迪威大道·1787號的中心舉辦，參與課程的25位學員共同演出如明天會更好、上海灘等八首曲目。(記者馬璿╱攝影)
該活動於當日早上在布碌崙史迪威大道·1787號的中心舉辦，參與課程的25位學員共同演出如明天會更好、上海灘等八首曲目。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙(布魯克林)華人聯合會(UCA)20日為首次開辦的合唱團舉行畢業典禮，為13周的課程畫下句點。該計畫邀請專業師資系統性教學，包含發聲技巧、節拍、台風等內容，華裔學員經過練習後表示此類課程與平時唱卡拉OK相去甚遠，卻是格外珍貴的體驗，讓原先就對音樂有興趣的長者在練習後獲得自信。

畢業典禮於當日早上10時30分在布碌崙史迪威大道(Stillwell Ave)1787號的中心舉辦，為市議員莊文怡、紐約美華劇、亞美醫協慈善基金會(CAIPA Foundation)與康樂天使老人活動中心合作，參與課程的25位學員共同演出如明天會更好、上海灘等八首經典曲目。

負責籌辦該課程的UCA專員陳佩琦表示，從4月起開辦每周一個半小時的課程，來參與的學員大多都是對唱歌有興趣，年齡落在55歲至70歲間，但從未有過專業訓練的協會會員。許多上課的學員過去也曾在協會的活動演唱，但這是第一次接受專業的課程訓練，老師王君伶除教導節奏、樂感、發聲技巧外，還為了本次的演出教學台風、隊形以及聲部的分段，提供有系統性的訓練，協會也趁著學校的畢業季，為參與計畫的師生舉辦畢業表演。

據悉，王君伶學習音樂超過50年，以古箏和唱歌為主。她表示，雖然表演經驗豐富，但這是她第一次教非專業的學生唱歌，對學生的表現感到相當感動，也對課程結束感到不捨。她還說，教學內容大多是基礎指導，吐字、進歌、音準等，但重點是學員們有願意開口唱、一起玩的心態，「雖然大家都不是專業歌手，但看到他們的進步很有成就感。」

學員趙麗蘭表示，老師王君伶耐心教導唱歌技巧，讓喜歡表演的學員體驗到怎麼把歌唱好，過程很珍貴也很滿足。黃May則表示，過去雖有幾次參加合唱團的經驗，但她更喜歡有老師的專業教學，在老師的指導後進步很大，希望未來能有更多此類的課程。

王君伶習音樂超過50年，以古箏和唱歌為主。她表示，雖然表演經驗豐富，但這是她第一...
王君伶習音樂超過50年，以古箏和唱歌為主。她表示，雖然表演經驗豐富，但這是她第一次教非專業的學生唱歌，對學生的表現感到相當感動，也對課程結束感到不捨。(記者馬璿╱攝影)
布碌崙華人聯合會20日為首次開辦的合唱團舉行畢業典禮，為該為期13周的課程畫下句...
布碌崙華人聯合會20日為首次開辦的合唱團舉行畢業典禮，為該為期13周的課程畫下句點。(記者馬璿╱攝影)

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