紐約市長初選日飆高溫 選務官員籲提前投票

紐約市初選進入最後倒數，除了候選人全力衝刺，選民與投票工作人員也將迎戰高溫酷暑。(記者許君達／攝影)

紐約市 初選進入最後倒數，除了參選人全力衝刺，選民與投票 工作人員也將迎戰高溫酷暑。初選日(24日)當天體感溫度可能突破華氏100度，為應對即將到來的熱浪 ，市選舉委員會(NYC Board of Elections)已採取多項措施，確保選民和投票站工作人員的健康與安全。

根據國家氣象局預報，未來幾天紐約市氣溫將飆升至華氏90多度，體感溫度甚至可能突破100度；持續高溫也將在初選日(周二)迎來頂峰。選舉委員會表示，對於缺乏冷氣的投票站，將提供風扇及充足的飲用水；此外，委員會也正與市緊急管理局及電力公司合作，確保投票期間供電穩定。

「我們的首要任務是確保投票站工作人員、選民的安全，以及投票站的正常運作」。選舉委員會副執行主任伊格尼齊奧(Vincent Ignizio)表示，「選民通常只在投票站停留幾分鐘，但工作人員必須在第一線值勤長達17小時」。

根據選舉委員會資料，紐約市本次初選共有超過1200個投票站，約有3萬5000名工作人員參與。官員呼籲，符合資格的選民應盡量參與提前投票，以避免初選當天遭遇高溫不適；各投票站的提前投票將開放至22日(周日)，並於23日(周一)關閉，為初選日做準備。

民主黨65區領袖于金山表示，他所在的社區大多都是老人家，參與提前投票的比率較低，「老人家比較容易弄不懂規則，大家都是等初選日當天再投票」；高溫預警之下，于金山也建議選民避開下午氣溫峰值，盡早前往投票站。至於高溫天氣對選情帶來的影響，于金山則認為，「多多少少會影響投票數」。

國家氣象局氣象專家拉姆尼(Dominic Ramunni)表示，大都會地區自22日(周日)起將可能出現為期四天的熱浪，為今年首次嚴重高溫期。選民可通過官網找到投票站，避免跑錯、跑空：https://findmypollsite.vote.nyc/。