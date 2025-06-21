我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：給伊朗2周緩衝 是川普的豪賭

以軍要民眾做好「長期戰役」準備 稱對伊朗攔截飛彈還夠用

紐約市長初選日飆高溫 選務官員籲提前投票

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市初選進入最後倒數，除了候選人全力衝刺，選民與投票工作人員也將迎戰高溫酷暑。(記者許君達／攝影)
紐約市初選進入最後倒數，除了候選人全力衝刺，選民與投票工作人員也將迎戰高溫酷暑。(記者許君達／攝影)

紐約市初選進入最後倒數，除了參選人全力衝刺，選民與投票工作人員也將迎戰高溫酷暑。初選日(24日)當天體感溫度可能突破華氏100度，為應對即將到來的熱浪，市選舉委員會(NYC Board of Elections)已採取多項措施，確保選民和投票站工作人員的健康與安全。

根據國家氣象局預報，未來幾天紐約市氣溫將飆升至華氏90多度，體感溫度甚至可能突破100度；持續高溫也將在初選日(周二)迎來頂峰。選舉委員會表示，對於缺乏冷氣的投票站，將提供風扇及充足的飲用水；此外，委員會也正與市緊急管理局及電力公司合作，確保投票期間供電穩定。

「我們的首要任務是確保投票站工作人員、選民的安全，以及投票站的正常運作」。選舉委員會副執行主任伊格尼齊奧(Vincent Ignizio)表示，「選民通常只在投票站停留幾分鐘，但工作人員必須在第一線值勤長達17小時」。

根據選舉委員會資料，紐約市本次初選共有超過1200個投票站，約有3萬5000名工作人員參與。官員呼籲，符合資格的選民應盡量參與提前投票，以避免初選當天遭遇高溫不適；各投票站的提前投票將開放至22日(周日)，並於23日(周一)關閉，為初選日做準備。

民主黨65區領袖于金山表示，他所在的社區大多都是老人家，參與提前投票的比率較低，「老人家比較容易弄不懂規則，大家都是等初選日當天再投票」；高溫預警之下，于金山也建議選民避開下午氣溫峰值，盡早前往投票站。至於高溫天氣對選情帶來的影響，于金山則認為，「多多少少會影響投票數」。

國家氣象局氣象專家拉姆尼(Dominic Ramunni)表示，大都會地區自22日(周日)起將可能出現為期四天的熱浪，為今年首次嚴重高溫期。選民可通過官網找到投票站，避免跑錯、跑空：https://findmypollsite.vote.nyc/

投票 紐約市 熱浪

上一則

不裝硬漢… 男性心理健康講座「10個我可以」助減壓

下一則

議員欲推公校種族融合政策 教育總監反對
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘

獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘
熱浪周末來襲 高溫籠罩華府、芝城體感溫度恐破百

熱浪周末來襲 高溫籠罩華府、芝城體感溫度恐破百
今夏首迎熱浪 中西部到東岸高溫恐破100℉

今夏首迎熱浪 中西部到東岸高溫恐破100℉
極端熱浪來襲 紐約下周氣溫超100度

極端熱浪來襲 紐約下周氣溫超100度

熱門新聞

蘭德於下午4時左右被釋。聯邦檢察官辦公室表示正在調查其行為，之後再決定是否起訴。(美聯社)

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

2025-06-17 19:39
Q44公車行經緬街，是通勤族搭乘首選。(記者尤昱程╱攝影)

紐約法拉盛華翁OMNY付款 不熟操作未能即時出示紀錄遭MTA開罰

2025-06-17 07:48
抗議者日前在曼哈頓舉行的示威活動中高舉支持洛杉磯抗爭、反對軍隊入城的標語。(記者許君達╱攝影)

抗議川普集權 紐約、長島「不要國王」遍地開花

2025-06-14 07:46
納蘇郡警方近日偵破一起針對長者的重大詐騙案。經調查，嫌犯為現年44歲、住在法拉盛的華裔男子陳登進。(取自納蘇郡警方)

專騙長者？紐約法拉盛華男得手數萬元 還有其他受害人嗎

2025-06-13 12:41
皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)20日宣布，七名17歲青少年因涉嫌在法拉盛凱辛納走廊公園對兩名華裔少女施以集體暴力，被大陪審團正式以25項重罪起訴。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛華裔少女遭群毆 7青少年被控謀殺未遂等重罪

2025-06-20 18:48
14日下午，上萬名紐約市民冒著大雨沿第五大道遊行，抗議川普政府，高喊「不要國王」。(記者范航瑜╱攝影)

數千紐約市民冒雨遊行抗議川普政府 高喊「不要國王」

2025-06-14 18:34

超人氣

更多 >
強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些
身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤

身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤
12種「傷身食物」過了45歲別再碰

12種「傷身食物」過了45歲別再碰
機場過安檢時別隨手放這物品 小心被偷

機場過安檢時別隨手放這物品 小心被偷
他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來

他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來