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尤斯馬諾夫專訪：以移民子弟推動改革

記者馬璿╱紐約報導
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以社區為本及草根姿態競選紐約市議員第47選區的尤斯馬諾夫(Fedir Usmanov)，雖為首度參選、年僅22歲，但他強調參選是希望以實務管理背景與移民子弟的身分推動具體改革。(記者馬璿╱攝影)
以社區為本及草根姿態競選紐約市議員第47選區的尤斯馬諾夫(Fedir Usmanov)，雖為首度參選、年僅22歲，但他強調參選是希望以實務管理背景與移民子弟的身分推動具體改革。(記者馬璿╱攝影)

22歲首度參選紐約市議員第47選區的尤斯馬諾夫(Fedir Usmanov)近日接受本報專訪，表示參選是希望以實務管理背景與移民子弟身分推動具體改革。他強調自己競選沒有金主與大財團挹注，全靠居民小額捐款，表示現行諸多公共安全、小商家與教育政策都僅流於解決表面，但許多議題之間都有著緊密連結，必須追本溯源探討成因，才能真正改善民生問題。

尤斯馬諾夫表示，若當選將聚焦公共安全、教育、交通、小商家支持與住房可負擔性五大議題。談及選區當前最受關注的治安問題，尤斯馬諾夫認為「鄰里警政」計畫原意良好，卻缺乏具體成效及數據支持。他表示，參與該計畫的警員雖每年可獲2.25%薪資加給，「但一年加薪1900元，難以鼓勵警員真正走入社區、認識居民」。他建議市府應設立具體指標衡量績效並提高獎勵，且應詢問社區反應，才能讓警察真正融入社區，且能在案件發生前先行預防介入。

他從與社工的對話得知，選區內遊民與精神健康事件頻傳一部分也源於警方與社工合作不足，案發時民眾雖撥打911，卻不知道怎麼聯絡曾受過專業訓練、且可能認識個案的社工。他呼籲增強雙方溝通，並同時訓練基層警員去升級措施，以降低執法衝突。

在地小商家議題，尤斯馬諾夫指出，市府目前提供的行銷或財務課程對無商業背景及年長的創業者幫助有限，應改以首年支付企業利息、設備補貼等實質支援為重。他主張補助商家安裝電子收銀系統(POS)，使其在無現金趨勢下仍能維持運營。教育方面他則倡導在高中階段推動職涯探索，邀請業內人士辦理工作坊或安排實習，讓學生認識該職業的實際樣貌。他也盼藉自主撥款設立獎助學金，鼓勵學生學習。至於住房問題，他表示市府應打擊資本炒作房市、鼓勵長期租約與推動「租戶優先購屋權」(TOPA)。他指出此舉不是要懲罰房東，而是要確保願意在社區久住的人有機會留下來。

面對「錢從哪裡來」的質疑，尤斯馬諾夫回應「不是要花更多錢，而是讓錢花在對的地方。」他表示，會調整既有預算結構，將經費自低效計畫中釋出，投入到能真正產生影響的基層服務中。「問題不在預算是否足夠，而是預算是否有效發揮。」

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