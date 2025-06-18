市議員參選人葉凌霞 競選海報遭塗改撕毀

第38區市議員參選人葉凌霞的競選海報遭惡意塗改。(葉凌霞提供)

布碌崙 (布魯克林)日落公園第38選區市議員的競選已到關鍵時刻，提前投票開始以來，該選區華裔 參選人葉凌霞(Ling Ye)的競選團隊發現，張貼在社區的一些競選海報遭人塗抹並寫上了歧視和汙衊性字眼，有的甚至直接被撕下，葉凌霞大力譴責這種選舉中的不光彩手段。

葉凌霞的競選團隊近幾天連續發現，張貼在6、7、8大道的多處競選海報上出現參選人的臉部或眼睛被打上X，並在海報上寫下「CCP」(中共)和「Zionist」(猶太復國主義者)的汙衊性字眼。

與此同時，葉凌霞張貼在7大道街頭的競選海報還遭人撕毀，社區人士凌飛位於7大道的商店監控錄像正好拍下了這一幕。他表示，16日發現自己張貼在店門口的一張葉凌霞的競選海報遭惡意塗改後，當天下午換上了一張新海報。監控錄像顯示，傍晚6時19分，一個戴著白色大口罩和黑色棒球帽的人沿著7大道走到商店附近，用雙手撕下海報，隨即緊走幾步，將撕下的海報捏成一團，塞進垃圾桶。

葉凌霞認為，塗抹她的海報並寫上特定的字眼是針對她華人 移民背景的抹黑與醜化，而撕毀海報的行為更具針對性，「這種基於族裔的侮辱與抹黑，不僅僅是選舉中不光彩的卑劣手段，更是在挑戰整個華人社區的底線」。

葉凌霞說，一些人在選舉中故意散播種族不信任與偏見，製造對立，肆意貼上「CCP」等汙名化標籤，「這種手段不僅嚴重破壞了公平選舉的民主程序，更赤裸裸地告訴我們，只要我們沉默，別人就可以踐踏我們的尊嚴」。