市議員參選人葉凌霞 競選海報遭塗改撕毀
布碌崙(布魯克林)日落公園第38選區市議員的競選已到關鍵時刻，提前投票開始以來，該選區華裔參選人葉凌霞(Ling Ye)的競選團隊發現，張貼在社區的一些競選海報遭人塗抹並寫上了歧視和汙衊性字眼，有的甚至直接被撕下，葉凌霞大力譴責這種選舉中的不光彩手段。
葉凌霞的競選團隊近幾天連續發現，張貼在6、7、8大道的多處競選海報上出現參選人的臉部或眼睛被打上X，並在海報上寫下「CCP」(中共)和「Zionist」(猶太復國主義者)的汙衊性字眼。
與此同時，葉凌霞張貼在7大道街頭的競選海報還遭人撕毀，社區人士凌飛位於7大道的商店監控錄像正好拍下了這一幕。他表示，16日發現自己張貼在店門口的一張葉凌霞的競選海報遭惡意塗改後，當天下午換上了一張新海報。監控錄像顯示，傍晚6時19分，一個戴著白色大口罩和黑色棒球帽的人沿著7大道走到商店附近，用雙手撕下海報，隨即緊走幾步，將撕下的海報捏成一團，塞進垃圾桶。
葉凌霞認為，塗抹她的海報並寫上特定的字眼是針對她華人移民背景的抹黑與醜化，而撕毀海報的行為更具針對性，「這種基於族裔的侮辱與抹黑，不僅僅是選舉中不光彩的卑劣手段，更是在挑戰整個華人社區的底線」。
葉凌霞說，一些人在選舉中故意散播種族不信任與偏見，製造對立，肆意貼上「CCP」等汙名化標籤，「這種手段不僅嚴重破壞了公平選舉的民主程序，更赤裸裸地告訴我們，只要我們沉默，別人就可以踐踏我們的尊嚴」。
葉凌霞說，針對她本人的無端謠言和誣陷從未停止過，她被惡意指控為「CCP代理人」，被抹黑有「大財團暗中資助」，甚至她的支持者和家人也遭騷擾和網暴。她認為這一切不僅是對她本人的攻擊，更是對布碌崙廣大亞裔、華裔選民的羞辱和挑釁。葉凌霞為此「呼籲全體選民站出來，捍衛公平選舉」，「守護我們自己的社區」。
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