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北美台灣婦女會捐50書 推廣台灣多元歷史

記者尤昱程╱紐約報導
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北美洲台灣婦女會紐約分會捐贈50本書籍至僑教中心。(記者尤昱程╱攝影)
北美洲台灣婦女會紐約分會捐贈50本書籍至僑教中心。(記者尤昱程╱攝影)

北美洲台灣婦女會紐約分會近日在紐約華僑文教服務中心舉行贈書儀式，捐贈50本關於台灣歷史與文化的書籍，期望促進社區對台灣多元歷史的理解。

贈書發起人、該會前會長黃司晶表示，自己在疫情期間因觀看台灣戲劇，意外發現許多劇情涉及的歷史內容與她過去在教科書中所學大相逕庭，引發深入了解台灣史的興趣。

她說，透過線上資源接觸到李明典、翁佳音、曹銘宗等史學者的研究與講座，進一步認識台灣自荷治、清領、日治以至戰後不同階段的歷史脈絡，「很多人對台灣的了解是片段的，透過閱讀，才能補上這塊重要的拼圖。」

現任會長張翠娟指出，婦女會近年舉辦多場「趣味台灣史」線上講座，深受會員與社區民眾歡迎，因此促成此次實體贈書。她表示，這些書籍部分由會員自購，部分來自台灣史學者的捐贈，內容深入淺出，適合不同年齡與背景讀者。「希望能透過書本讓更多第二代及在地民眾理解台灣的歷史變遷與文化特性」。

紐約華僑文教服務中心主任陳永豐感謝婦女會的慷慨捐贈，並表示文教中心將規畫設立專區典藏這批書籍，鼓勵僑界閱覽。他指出，文化傳承需透過多元形式持續耕耘，書籍是建立世代對話與認同的重要媒介。

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