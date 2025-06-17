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華人武術家與藝術家 「武林藝事」對談

記者范航瑜╱紐約報導
「紐約·武林藝事」對談活動近日在曼哈頓中城舉行。圖左起為鄭連傑、馬文國、王仁剛、郭存傑。(記者范航瑜╱攝影)
「紐約·武林藝事」對談活動近日在曼哈頓中城舉行。圖左起為鄭連傑、馬文國、王仁剛、郭存傑。(記者范航瑜╱攝影)

「紐約·武林藝事」對談活動近日在曼哈頓中城舉行，邀集來自美中兩地的華人武術家與藝術家共同探討「身體的修行」與「精神的表達」，以及中華功夫在國際文化中的歷史與當代挑戰。

本次對談由國際大成道功夫、美國武當功夫學院、紐約收藏家國際沙龍及雲端藝術共同主辦。與談者包括武術家馬文國，長年在紐約推廣武學的大成拳師王仁剛，康州美國武當功夫學院創辦人郭存傑。策展人兼藝術家鄭連傑擔任主持。

鄭連傑表示，武術與藝術本質上皆是身體與精神並進的修行過程，「當我們用身體去感受世界時，藝術與武學的界限會自然消融。」他指出，在人工智慧(AI)與不確定性的時代，更應以「道」作為跨越形式的文化底蘊，呈現華人內在的勇氣與品格。

剛從加州武術錦標賽結束的馬文國此行特別應邀赴紐，與當地武術界人士交流。馬文國指出，當代武術逐漸傾向健身化、娛樂化，面臨精神與文化深度的流失。他強調：「我們要思考如何保留武術原有的文化性與技藝深度，以技入道，重建當代的武學教育。」

王仁剛自幼習武，精於螳螂劍與大成拳，2002年在紐約創立「國際大成道」。他強調，武術的核心價值在於實戰與自我保護，不同於純粹的健身運動或表演形式。疫情之後，王仁剛在皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)開設了免費武術課程。

郭存傑回顧，從1974年代表團訪美，到電影「少林寺」風靡世界，「中國功夫」自此成為世界語彙。他表示，現今武術發展呈現百花齊放，但也需在傳統與競技間取得平衡，避免過度追求技巧與審美而忽略文化根基。

此次活動亦探討了中華功夫在國際文化中的歷史與當代挑戰。鄭連傑指出，自李小龍以來，功夫電影塑造了華人在西方的集體印象，但當代華裔武者不僅要傳承技藝，也需回應社會對文化多元與實用價值的期待。

華人 加州 疫情

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