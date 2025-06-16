23歲張祺悅 獲「世界非遺保護基金會」頒發全球文化大使

張祺悅(中)獲世界非物質文化遺產保護發展基金會，頒發為全球文化大使的榮銜。(主辦單位提供)

來自中國湖北的張祺悅，3月在紐約市獲世界非物質文化遺產保護發展基金會，頒發為全球文化大使的榮銜，「 表彰其在推廣和保護全球非物質文化遺產方面做出的傑出貢獻以及對推進聯合國 17 項可持續發展目標(SDGs)的奉獻精神。」

聯合國第69屆婦女大會(CSW69)3月在紐約市舉行，世界非物質文化遺產保護發展基金會(World Intangible Cultural Heritage Protection and Development Foundation)同時在曼哈頓洛克菲勒中心舉行頒獎典禮，彰顯在不同領域取得卓越成就的女性。

波士頓 的張祺悅表示，很榮幸能獲得世界非遺會的殊榮。「我只是跟著自己的心走，做些力所能及的事情，從沒想過會被聯合國認可」。她說「力能所及」，一定不會辜負這份來自聯合國的難得肯定」。

今年23歲的張褀悅畢業於波士頓的東北大學，專修「全球傳播學」(Global Communications)，輔修商學院「品牌戰略與管理」(Brand Management)。目前就職於波士頓的「貝恩諮詢」(Bain & Company)的全球投資服務部門。

張褀悅13歲來美前，自幼習武。這是因為年幼時飽受嚴重季節性過敏困擾，遍訪名醫都沒有結果，最後資深中醫師出手痊癒，初次體驗神奇中華傳統醫學，埋下她與中醫、中華文化深度連結的種子。七歲那年在夏令營上初次接觸太極拳，由此入了太乙拳之門。作為太極拳重要分支，融合古典武術、中醫理論與養生哲學，被譽為身心靈合一。

2024年，張祺悅在第26屆國際中華武術錦標賽(ICMAC)中榮獲太乙拳金牌，從來自美洲、歐洲、亞洲等多個國家和地區的2000多名武術家中脫穎而出。張祺悅以選手之姿站上領獎台，更以文化傳承者身分，展現出太乙拳在當代社會的深遠意義。

她受獎後表示將籌辦以非物質文化遺產保護為主題的國際交流平臺，共同探討傳統智慧在全球化時代的共存與共榮之道。響映聯合國可持續發展目標(SDGs)倡議，她將太乙拳的理念與聯合國重點議題對接，推動一系列宣導與實踐項目，