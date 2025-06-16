校安人力銳減 成市長選戰焦點

目前紐約市公立學校系統內的校園安全人員較疫情前下降近30%，而校園安全問題也是家長將子女轉離公立學校的主要原因。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市 長初選目前正在舉行，校園安全問題也成為備受關注的議題。目前，紐約市公立學校 系統內的校園安全人員較疫情 前下降近30%，而校園安全問題也是家長將子女轉離公立學校的主要原因。

目前駐學校的校園安全人員約為3600人，遠低於2019學年的5000人；這些安全人員為紐約市警(NYPD)所屬，但不配備武器，主要負責校園內外的安全巡邏與秩序維護。部分設有金屬探測儀的學校，更因校安人力不足而出現學生在校門口大排長龍等候檢查的情況。

專家指出，人力大幅縮減主要歸咎於疫情期間人員流動率高、以及新進人員招募緩慢所致。許多校長對此表示憂心，尤其在學生上學與放學時段，學校周邊人力不足，難以有效維持安全秩序。市教育局(DOE)於今年稍早發布的報告指出，有四分之一將孩子轉出公立學校系統的家長表示，對學校安全表示擔憂。

市長參選人、前州長葛謨(Andrew Cuomo)呼籲增加校安人力，強調「學校應是孩子最安全的地方」；他主張擴大校安人員的招募與留任計畫，以增加人力與資源，「否則我們就是失信於家長」。

曼達尼(Zohran Mamdani)則提出截然不同的觀點，認為應從輔導、心理健康與修復式正義 (restorative justice)著手，創造「支持性」的校園氛圍，而非仰賴警力；他也承諾會擴大青少年心理健康資源與課後照顧計畫，並設立「仇恨暴力預防青年諮詢委員會」。

蘭德(Brad Lander)的觀點較為折衷，強調要在安全與尊重之間取得平衡。他主張擴大學生心理與情緒支持服務，同時提高校安人員待遇與職涯發展機會，以提高時薪、強化培訓的方式，建立更具穩定性的校安體系。

斯靜格(Scott Stringer)認為，校園安全不能以犧牲師生關係為代價，而信任與歸屬感才能讓學生放心；「學生需要的是安全感，而不是像走進法院一樣排隊接受搜查」。