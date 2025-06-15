夏季治安行動 皇后區槍擊案未降反升

紐約市警自5月5日起啟動「夏季特別治安區」行動，針對全市70個高風險區域部署每日約1500名警力，其中包括皇后區多個街區。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市警自5月5日起啟動「夏季特別治安區」(Special Summer Zones)行動，針對全市70個高風險區域部署每日約1500名警力，其中包括皇后區 多個街區。然而，盡管全市整體槍擊 與重大犯罪均呈明顯下降趨勢，皇后區北部卻成為例外，槍案數量飆升，引發關注。

本次計畫由市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)主導，是她自2023年底上任以來的重要創新舉措，該策略以數據為基礎，打破傳統分局邊界，將有限警力集中投入於全市槍枝暴力與重犯頻繁發生地點。市警指出，這70個特別治安區面積合計僅占全市3.5%，卻涵蓋41%的槍擊案件發生地，部署目標明確且精準。

市警犯罪策略長李佩特里(Michael LiPetri)表示，自新策略實施以來，重大犯罪下降28%、槍擊數下降65%，尤其是布朗士 區。

然而，皇后區北部的治安趨勢卻與整體方向背道而馳。根據約翰傑刑事司法學院教授赫爾曼(Chris Herrmann)引述最新市警統計指出，皇后區北部指揮轄區(Queens North Borough Command)今年槍擊案件較去年同期上升230%，槍擊受害人數增加250%。赫爾曼指出，該區暴力事件分布廣泛，非單一熱點區，使警力難以集中部署。

據悉，法拉盛去年冬季曾列入「假日特別區」試點範圍，當時重大犯罪下降42%，與時報廣場同為表現最明顯的地區之一。

市警局表示，目前每日派駐於特別區的1500名警員中，包括大量剛畢業的新警員，以及350至400名來自偵探局與行政職務的資深警員。他們每日於所屬分局集合簡報後，前往指定地點進行「流動式巡邏」，不設固定哨點，以提高震懾力與不可預測性。李佩特里強調，「這不只是街頭巡邏，更是一場跨部門資源整合行動。」