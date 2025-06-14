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紐約打擊非法、幽靈車 近三年查獲逾10萬輛

記者顏潔恩╱紐約報導
亞當斯辦公室近期表示，自2022年積極執法，當前已在紐約市街頭查獲超過6萬2300輛非法機動車、以及3萬8000輛的「幽靈車」。(市長辦公室提供)
亞當斯辦公室近期表示，自2022年積極執法，當前已在紐約市街頭查獲超過6萬2300輛非法機動車、以及3萬8000輛的「幽靈車」。(市長辦公室提供)

紐約市亞當斯(Eric Adams)辦公室近期宣布，為保障公共安全，自2022年以來持續與紐約市、州的其他機構進行跨部門合作執法，當前已在紐約市街頭查獲超過6萬2300輛非法機動車、以及3萬8000輛的「幽靈車」。

在市府做此宣布之前，數百輛非法汽車才在史泰登島Fresh Kills的市衛生局設施中被清除。紐約市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)表示，非法機動車和「幽靈車」不僅影響生活質量，更構成安全威脅，「他們未經登記、無法追蹤，經常被用來逃避警方的追捕或實施其他犯罪活動」。

對此，自2022年以來，紐約市、州府一直在打擊市內各區的「幽靈車」活動，2024年9月，亞當斯啟動了紐約市、州警局的跨部門工作小組，以清除停放在街邊的「幽靈車」為取締目標，當時就有超過1萬4000輛「幽靈車」被清除，而光是今年，警局便查獲了8100輛機動車、以及3145輛「幽靈車」。

此外，今年4月紐約市汽車牌照管理新規也上路，作為針對「幽靈車」的補充打擊手段，主要執法對象為靜止或停放、且牌照存在偽造或故意模糊的車輛。若普通車輛如果牌照上有汙垢或鏽跡，也有可能被罰款，罰金50元。

牌照新規具體內容包括：紐約州車輛號牌必須懸掛在距離地面12至48吋的位置，並在車輛前後部位安裝牢固，不允許使用塑料或玻璃材質的透明保護罩。車牌牌面禁止篡改和偽造、禁止使用任何材質的覆蓋物遮擋，也不能使用任何特殊材質塗層，「不遮擋」的定義以車牌照及上面的信息能被收費和執法攝像頭準確讀取為準。外州牌照車輛可根據當地法律規定的標準懸掛牌照，但車牌牌面同樣禁止篡改、遮擋或汙損，違者處以與紐約州車輛同等的罰款。

市府官員表示，「幽靈車」和其他非法車輛給公眾造成的威脅是無法想像的，且當中也愈來愈多涉及暴力犯罪中，必須嚴謹執法對待。

紐約市 亞當斯 紐約州

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