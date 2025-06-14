紐約市長參選人麥瑞訪世報 談與華社情感連結

紐約市長參選人、現任州參議員麥瑞(中)13日拜訪「世界日報」紐約辦公室，介紹參選政綱。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市 長參選人、現任州參議員麥瑞(Zellnor Myrie前譯米維)13日拜訪「世界日報」紐約辦公室，受到本報副總編輯魏碧洲接待，介紹參選政綱。他表示，過去四年擔任州參議員期間曾代表布碌崙 (布魯克林)日落公園 等亞裔聚居社區，與華人長者互動密切，未來若有機會擔任市長，將延續這份信任與責任感。

麥瑞表示，自己出生於布碌崙、在公立學校成長，父母來自海外、初抵美國時曾在製造業工廠工作，後來分別轉行成為特教老師與醫護人員，還曾創業。他說，這段家庭經歷正是紐約移民奮鬥故事的縮影，「我有幸實現了許多家庭為下一代追尋的夢想，也更能體會今天許多家庭所面臨的挑戰。」

他指出，如今紐約市民面臨住房高漲、育兒負擔沉重與治安疑慮等多重壓力。為此，他提出未來十年建造70萬套新住房、保留30萬套現有可負擔住房的百萬住房計畫，並推動「夾層重畫」(sandwich rezoning)與商業大樓住宅改建、活化公地與公屋空地，以多元方式釋放房源。他亦提及應加速中低樓層建築審批流程，協助中小開發商融資。

教育方面，他主張延長學前班(Pre-K)與三歲班(3-K)服務時間至晚間6時，並為幼稚園到高中畢業的學生全面提供課後輔導名額，「下午三點到六點是青少年最容易誤入歧途的時段。我們需要為他們提供安全、有引導性的空間，也讓家長安心工作。」

對於治安，他提出將警力恢復至2018年水準、推動警察與心理專業人員組隊巡邏街區與地鐵、每年5萬個青年暑期工讀名額、解決每起槍擊案件等多項措施。

談及曾支持的「清白法案」(Clean Slate Act)，麥瑞指出該法不等於一筆勾銷，而是針對服刑完畢、在社區維持良好紀錄多年者，才可申請封存部分前科紀錄，並保留執法部門與法院查閱權限。他強調，「清白法案」的封存門檻極為嚴格，即使紀錄被封存，仍無法規避指紋查核等就業審查程序。