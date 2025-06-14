我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

早預料以會動手？伊朗官員怒斥「高層重大誤判」簡訊內容曝光

16歲百萬網紅飲彈自盡 陳屍浴缸家屬崩潰

456畫廊「春陽詩意」 1畫1詩描繪東方意境

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李春陽的每一幅畫作都以一首古詩詞為依託，以肆意的筆墨描繪了中國文化的詩性與品味。(記者曹馨元╱攝影)
李春陽的每一幅畫作都以一首古詩詞為依託，以肆意的筆墨描繪了中國文化的詩性與品味。(記者曹馨元╱攝影)

美華藝術協會下屬的456畫廊於即日起舉辦「春陽詩意：返本開新2025 」畫展，展出學者、畫家李春陽的近30幅作品；李春陽的專業為中國學術思想史研究，她的每一幅畫作也都以一首古詩詞為依託，以肆意的筆墨描繪了中國文化的詩性與品味。

李春陽是中國藝術研究院美術研究所研究員，曾出版包括「白話文運動的危機」等多本文學研究著作；2024年，李春陽來到哈佛大學(Harvard University)任訪問學者，此次展出的畫作均創作於這一時期。盡管這批畫作都使用了歐美當代藝術中常見的創作手法及材料，但作品的題材、意境均根植於東方。

李春陽說，自己對中國古詩詞、傳統文化有非常強烈的情感，「怎麼樣都割捨不掉」；因此，於她而言，繪畫也是將古典詩詞的意境視覺化的一次嘗試。此次畫展所選用的題材涵蓋了包括辛棄疾所作的「菩薩蠻」、張若虛所作的「春江花月夜」等在內的26篇詩詞，展現了或悲愴、或明快的多樣意境。

在研究生涯中，李春陽出版了多本著作，書寫逾百萬字；她認為，寫作是理性的，但繪畫更自由，「是換一種表達形式，也是情緒的宣洩與紓解」。李春陽希望，自己所舉辦的畫展能讓更多人被古詩詞而吸引，從而為「詩意回歸」盡自己的一份力。她表示，古詩能成為中華文化的核心價值，就是因為它能在格律中，用短短幾句話點明深刻的感情；「當代人如果對傳統文化沒有責任，是很可惜的」。

本次展覽將持續至本月27日，456畫廊開放時間為周一至周五下午1時至5時，地址為曼哈頓百老匯大道456號3樓，聯繫方式為[email protected]

百老匯 曼哈頓 哈佛大學

上一則

表彰新澤西福建同鄉會 萬通互惠理財捐贈1萬元

下一則

城市記憶… 華裔攝影師作品Letter紐約設計周登場
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

新蕊畫會畫展 新州Chatham圖書館登場

新蕊畫會畫展 新州Chatham圖書館登場
紐約黃鶴書畫社首屆國際藝術家邀請展 隆重開幕

紐約黃鶴書畫社首屆國際藝術家邀請展 隆重開幕
新蕊畫會六月Chatham Library畫展 歡迎參觀

新蕊畫會六月Chatham Library畫展 歡迎參觀
紐約亞裔傳統文化大遊行 亞當斯出席肯定亞裔貢獻

紐約亞裔傳統文化大遊行 亞當斯出席肯定亞裔貢獻

熱門新聞

白石鎮一帶靜謐，大多為住宅區。(取自Google街景)

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

2025-06-09 19:53
警方公布兩名嫌犯照片，呼籲民眾協助辨識。(市警提供)

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

2025-06-11 11:51
要求房東負擔仲介費的「公寓租賃費用公平法案」(又稱FARE法案)將於11日(周三)生效。(記者范航瑜／攝影)

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

2025-06-10 07:43
長島納蘇郡一對華裔夫婦自3月30日從其價值近400萬元的住宅中失蹤以來已逾兩個月，目前聯邦調查局(FBI)已介入調查此案。(納蘇郡警局)

長島華裔夫婦豪宅失蹤 2子女在家 FBI介入調查

2025-06-06 21:20
白熊水餃店位於40路與王子街交界處，是一家不起眼的街角小店。(記者高雲兒╱攝影)

紐時百大餐廳「白熊水餃店」3度入選 招牌菜是紅油餛飩

2025-06-07 20:51
紐約市皇后區居民近日在自家庭院發現一台用黑色膠帶包覆的手機，專家說這可能是不法分子用來監視屋主的手法。庭院示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Michael Morse）

紐約婦在自家院子撿到「黑盒子」 竟是竊賊監視裝置

2025-06-12 19:35

超人氣

更多 >
南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別

南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別
擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢

擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢
快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」

快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」
威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝
年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差

年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差