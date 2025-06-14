456畫廊「春陽詩意」 1畫1詩描繪東方意境

李春陽的每一幅畫作都以一首古詩詞為依託，以肆意的筆墨描繪了中國文化的詩性與品味。(記者曹馨元╱攝影)

美華藝術協會下屬的456畫廊於即日起舉辦「春陽詩意：返本開新2025 」畫展，展出學者、畫家李春陽的近30幅作品；李春陽的專業為中國學術思想史研究，她的每一幅畫作也都以一首古詩詞為依託，以肆意的筆墨描繪了中國文化的詩性與品味。

李春陽是中國藝術研究院美術研究所研究員，曾出版包括「白話文運動的危機」等多本文學研究著作；2024年，李春陽來到哈佛大學 (Harvard University)任訪問學者，此次展出的畫作均創作於這一時期。盡管這批畫作都使用了歐美當代藝術中常見的創作手法及材料，但作品的題材、意境均根植於東方。

李春陽說，自己對中國古詩詞、傳統文化有非常強烈的情感，「怎麼樣都割捨不掉」；因此，於她而言，繪畫也是將古典詩詞的意境視覺化的一次嘗試。此次畫展所選用的題材涵蓋了包括辛棄疾所作的「菩薩蠻」、張若虛所作的「春江花月夜」等在內的26篇詩詞，展現了或悲愴、或明快的多樣意境。

在研究生涯中，李春陽出版了多本著作，書寫逾百萬字；她認為，寫作是理性的，但繪畫更自由，「是換一種表達形式，也是情緒的宣洩與紓解」。李春陽希望，自己所舉辦的畫展能讓更多人被古詩詞而吸引，從而為「詩意回歸」盡自己的一份力。她表示，古詩能成為中華文化的核心價值，就是因為它能在格律中，用短短幾句話點明深刻的感情；「當代人如果對傳統文化沒有責任，是很可惜的」。

本次展覽將持續至本月27日，456畫廊開放時間為周一至周五下午1時至5時，地址為曼哈頓百老匯 大道456號3樓，聯繫方式為[email protected]。