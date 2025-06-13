警民協作見效 109分局：法拉盛搶劫下降37.3%

根據市警年度數據，109分局在多項重大罪案類別呈下降趨勢。圖為法拉盛緬街。(記者高雲兒╱攝影)

在2025年皇后區法拉盛 商業改進區(Flushing BID)年度大會中，市警109分局、市行政審理和聽證辦公室(Office of Administrative Trials and Hearings, OATH)代表出席會議，針對轄區治安數據、行政聽證程序與社區協作進度進行簡報，回應商家與居民關注的安全與法規問題。

市警109分局上尉里歐斯(Joshua Rios)代表分局報告法拉盛轄區治安情況。他表示，分局2024年獲警察總局頒發單位表彰，表揚過去一年在執法與社區協作上的傑出表現。就年度數據而言，109分局在多項重大罪案類別呈下降趨勢，包括搶劫下降37.3%、重罪傷害下降12.4%、住宅竊盜上升15.8%、重大竊盜下降31.8%、汽車失竊下降2.7%，交通事故亦減少6.7%。謀殺案件由去年同期兩起降至零起。 里歐斯代表分局報告法拉盛轄區治安情況。他表示，分局2024年獲警察總局頒發單位表彰，表揚過去一年在執法與社區協作上的傑出表現。(記者高雲兒╱攝影)

里歐斯表示，非法攤販與街頭治安問題依然是社區關注焦點，警局已編組專責小隊每日執行巡查，目前共逮捕64人、開出311張罰單，沒收逾1萬7000件違規物品，並與市衛生局進行聯合行動，查扣逾2萬3千磅可食用違規商品。此外，警方也針對法拉盛中心區進行夜間高峰時段巡邏與臨檢，重點打擊無照攤販、酒駕與違規集會行為。

針對近期社區出現的針對長者的珠寶詐騙手法，里歐斯提醒居民提高警覺，已有兩名涉案嫌犯遭逮。警方亦針對中央區域持續進行針對性行動，包括每周一次的反性交易行動，近期已做出三起相關逮捕。

隨後，市政行政審查辦公室(OATH)專員資深顧問艾爾瑪(Rachel Amar)也簡要介紹了市府對商家的行政聽證機制。她強調，OATH作為紐約市的行政法庭機構，不屬於執法單位，致力於為收到市府罰單的業者提供公正、獨立的行政聽證，保障被通知人能獲得完整說明與公平裁決。她提醒商家，若選擇以電話方式參加聽證，必須至少提前五個工作日通知OATH，避免錯過時限。

Amar並表示，她在疫情 期間曾多次與法拉盛商改區 合作實地巡查，對商改區執行主任余鈿崧及團隊的主動溝通與積極作為表示肯定，並呼籲商戶如遇行政困難可主動尋求OATH協助。