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優越健保8大道中心開幕 就近服務亞裔

記者馬璿╱紐約報導
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非盈利醫療保險機構優越健保-愛心村(Village Care Max)於布碌崙(布魯克林)8大道開設新中心。(記者馬璿／攝影)
非盈利醫療保險機構優越健保-愛心村(Village Care Max)於布碌崙(布魯克林)8大道開設新中心。(記者馬璿／攝影)

非盈利醫療保險機構優越健保-愛心村(Village Care Max)於布碌崙(布魯克林)8大道開設新中心，並於近日正式剪綵開張。其執行長介紹，機構花費兩年時間篩選地點，終於落腳8大道，開設中心的目的是希望能更接近亞裔的會員，並就近提供更高品質的服務。該中心提供福州話、廣東話與中文的服務，未來也將與更多社區組織合作增加醫療資源的可見度。

非盈利醫療保險機構優越健保-愛心村(Village Care Max)於布碌崙(...
非盈利醫療保險機構優越健保-愛心村(Village Care Max)於布碌崙(布魯克林)8大道開設新中心並正式剪綵開張。執行長德維托(Emma Devito，左四)表示，機構的4000多名會員中有三分之一都是亞裔，希望能藉由此據點讓民眾能就近觸及醫療資源。(記者馬璿／攝影)

新中心開設在8大道5315號，執行長德維托(Emma Devito)表示，機構的4000多名會員中，有三分之一都是亞裔，也在法拉盛設有一中心。原先優越健保在7大道設有一中心，但他們希望能增加華人社區的能見度，未來也將與社區組織合作並舉辦活動，讓有語言隔閡的社區能就近觸及到醫療資源。

優越健保有50年歷史，提供的服務包含居家護理、成人日間健康計畫、失智症支援、護理機構轉銜管理，以及由白卡支持的Managed Long-Term Care(MLTC) 計畫，給予持有紅藍卡、白卡社區長者，以及患有慢性疾病族群針對性的醫療保健計畫，開設實體中心的目的也是為讓社區內的耆老獲取長期護理、醫療健保到醫護用品申請的等一站式服務。

中心除提供醫療與日常照護，也涵蓋健康教育、心理諮詢、社交活動與家庭支援，能促進預防、早期介入與在地老化。透過提供多種語言管道及以人為本的服務設計，不只能減輕醫療體系負擔，更強化弱勢族群的健康公平與社區連結。

健保 8大道 亞裔

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