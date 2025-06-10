紐約廣府人總會慶成立7周年 賀通過「鐵路華工紀念日」

美國紐約廣府人總會舉行成立7周年慶典，慶祝鐵路華工紀念日決議案通過。(活動主辦方提供)

美國紐約廣府人總會近日在布碌崙班森賀舉行成立七周年慶典暨第四屆職員就職典禮，紐約廣府人和各界嘉賓共數百人與會。當晚的活動還包括州市議會通過「鐵路華工紀念日」決議案慶祝儀式。

這次活動在福臨門宴會廳舉行。紐約廣府人總會首先舉行了會印授予、新職員聘書頒發以及新職員宣誓就職等活動。羅少領會長在致辭時感謝長期以來關心、支持該會發展的各界賢達，以及信任和支持他繼續擔任總會會長的會員們。

羅少領回顧說，過去幾年，總會致力於傳承中華文化、弘揚廣府精神、參與公益事業，並積極促進美中之間的交流與合作，取得了豐碩的成果。

羅少領強調，在鐵路華工後裔協會的支持下，紐約廣府人總會積極聯合本地華人 社團，多次舉辦歷史圖片展覽活動，讓更多人了解鐵路華工的付出和成就，使社會各界增加對華人歷史的尊重與理解。紐約廣府人總會還積極推動「鐵路華工紀念日」決議案在州市議會獲得通過。

羅少領說，該決議案獲得通過，他要感謝多位議員的鼎力支持與協助。在市議員莊文怡、州眾議員 寇頓(William Colton)、李榮恩(Grace Li)、州參議員 劉醇逸、州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳等的支持下，州市議會終於分別通過決議案，將每年5月10日設為「鐵路華工紀念日」，以紀念1869年美國橫貫大陸鐵路通車，凸顯華工在美國建設的重大貢獻, 同時促進社會各界對華人歷史的認識與尊重。

在當晚的慶典中，莊文怡、寇頓、鄭永佳和陳學理等議員均致辭稱讚紐約廣府人總會為社區發展做出貢獻，並向該會頒發嘉獎狀。莊文怡、寇頓還將在州市已獲通過的「鐵路華工紀念日」決議案頒發給紐約廣府人總會，獲得了現場的熱烈掌聲。中國駐紐約總領館領僑處副主任李德出席了這次慶典。