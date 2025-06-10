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印度史詩「摩訶婆羅多」紐約登場 現代語境演繹亞洲智慧

記者鄭怡嫣／紐約報導
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擁有4000多年歷史、被譽為印度文化與哲學百科全書的古老史詩「摩訶婆羅多」(Mahabharata)，本月24日起將登場紐約林肯中；圖為此前在倫敦的演出。(Foteini Christofilopoulou攝)
擁有4000多年歷史、被譽為印度文化與哲學百科全書的古老史詩「摩訶婆羅多」(Mahabharata)，本月24日起將登場紐約林肯中；圖為此前在倫敦的演出。(Foteini Christofilopoulou攝)

擁有4000多年歷史、被譽為印度文化與哲學百科全書的古老史詩「摩訶婆羅多」(Mahabharata)，本月24日起將登場紐約林肯中心。該作品耗時八年打造，旨在跨越文化藩籬，向全球以及華語觀眾，揭示這部經典史詩在當代的意義與普世智慧。

主創人員Ravi Jain以及Miriam Fernandes近日接受世界日報專訪時介紹，「摩訶婆羅多」主線講述了婆羅多族的兩支後裔為爭奪王位而引發的一場毀滅性戰爭。他們之所以選擇在此刻重新演繹這部史詩，是因為在這個充滿戰爭、社會與政治動盪的時代，史詩中關於如何建立文明、與鄰居相處、以及人與人之間關係的根本性問題，顯得比以往任何時候都更加相關。他們希望透過這部作品，提醒觀眾存在一條更好的出路。

他們表示，在敘事和風格上，演出呈現了一種從傳統到現代的演變。第一部分「業：我們繼承的生活」(Karma: The Life We Inherit)深植於傳統印度敘事形式，運用音樂、舞蹈、武術等元素，這與中國的傳統敘事也有相似之處。而第二部分「法：我們選擇的生活」(Dharma: The Life We Choose)則引入了更當代的技術，如大螢幕和直播攝影機(live camera)，這種風格轉換旨在引導觀眾從古老的傳統思想世界進入新世界，並思考如何在現代語境中尋回古老智慧。

雖然華語觀眾對「摩訶婆羅多」的具體情節不甚熟悉，但因深植於佛教及流行文化，對「業」與「法」的概念卻並不陌生。對此兩位主創人員表示，「法」在亞洲文化中意味著正義、責任、正確的行動等多重含義，在現代語境中可以詮釋為「同理心」(empathy)，是與弱肉強食的動物法則相反而約束人類的法則，「就像兩個部分的標題所指，業是個人如何繼承歷史、文化與前人的選擇，法是我們必須努力尋找自己的聲音和未來，尤其重要的是如何打破復仇的循環，創造一個更富同理心、不同於過去的世界。」

兩位主創人員擁有南亞血統，卻在北美長大。許多演員和主創一樣，是擁有南亞血統卻在其他地方長大的「混合」身分。這種多樣性也影響了作品的詮釋。例如卡塔卡利舞者(Kathakali)的加入，豐富了舞蹈元素；非二元性別演員的存在，則促使主創從不同角度思考故事中的性別議題。同時，演員們對史詩人物善惡的不同看法，也因其南北地域的背景而異，這種多元視角都豐富了創作過程。

主創人員對此也表示，了解故事的南亞長輩、不了解故事的西方觀眾、以及像他們一樣擁有亞洲血統但在北美長大的混合文化背景觀眾，都是他們的觀眾群。而擁有移民背景的華人觀眾，可能更能體會那種試圖理解自身文化根源、並將其傳承給下一代的掙扎的過程。在創作歷程中，他們發現最重要的事情是做自己，放下「不夠印度」、「不夠母國」的焦慮，反而獲得了創作自由。

劇集由Why Not Theatre劇團製作，整場演出分為兩部分，總時長約五個半到六小時，其中包含兩次中場休息。第一部分「業」約兩小時半，第二部分「法」約兩小時10分鐘，觀眾可以選擇在不同的夜晚或同一天觀看完整作品。

印度 華人 移民

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