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台灣藝術家個展 用編織藝術講歷史

記者許君達╱紐約報導
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台灣藝術家鄧文貞(右三)個展在曼哈頓開幕。(記者許君達╱攝影)
台灣藝術家鄧文貞(右三)個展在曼哈頓開幕。(記者許君達╱攝影)

來自台灣的藝術家鄧文貞的個展「深植之針——台灣當代纖維藝術」即日起在曼哈頓的紐約天理文化學院(Tenri Cultural Institute of New York)開幕。在展廳中，鄧文貞將用藍染、刺繡與編織等傳統工藝技法向到訪者講述台灣的歷史地理脈絡、原住民文化以及大航海時代的全球化圖景。

鄧文貞早年在法國學習西方式繪畫，2017年，當她在台灣蕭壠駐村時，通過歷史檔案發現，自己的母族一支有平埔族原住民西拉雅部落的血統，此後，她的創作開始轉向更有原住民特色的紡織藝術，同時也加入了大量來自歷史和地理考據的內容。鄧文貞介紹，她喜愛登山，在登山的同時，也會研究台灣各地的古道。而在發現自己外公早年從西部的新竹翻越中央山脈遷徙至東部花蓮的家族史後，便更熱衷於歷史的研究和考據。

鄧文貞本次共帶來30餘幅紡織作品，其中有很多都以地圖的形式呈現。比如其中一幅「泰雅族遷徙圖」，就用麻布配以藍染和刺繡，呈現了泰雅族原住民從台灣中部山地向北部和東部遷徙的路線圖，而這些人群落腳在不同的地方後，又形成了服飾和習俗各不相同的部落，看似歷史科普讀物中的插圖，卻是鄧文貞用手工一針一線縫製出來的。

本次展覽上最大的一幅作品名為「餐桌上的全球化」，同樣以麻布為載體，以藍染和刺繡為工藝，呈現了一幅大航海時代的世界地圖。航海路線上的船隻滿載如今在全球各地可見的食物和物產，以表達大航海時代將全球所有陸地串連起來、開闢人類歷史新紀元的意涵。此外，參展的作品還呈現了原住民生活、信仰、生境變遷，以及台灣歷史上的一些重大事件。

策展人李美華表示，鄧文貞創作力旺盛，而且其作品中的歷史地理背景令人印象深刻。在去年的總督島(Governor's Island)駐村季中，她就現場創作了一幅描繪總督島地圖與歷史元素的「堅果島1624-2024」。共同策展人陳明惠介紹，纖維藝術傳統上常被認為是「由女人主導」，而在1970年代興起的女性主義運動中，纖維藝術開始登入大雅之堂，成為一種女性主義的象徵。因此，鄧文貞的作品雖然技法傳統，但呈現的完全是當代藝術的語彙。

「深植之針——台灣當代纖維藝術」展覽時間即日起至6月28日(周六)，免費開放，展覽地址曼哈頓西13街43A。6月12日(周四)下午3時至5時間，藝術家與策展人將到場為觀眾提供導覽和講解。

原住民 曼哈頓

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