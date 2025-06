華人社區服務中心近日於布碌崙舉辦「反對仇恨犯罪社區對話」講座,邀請民眾認識不同形式的仇亞行為,並介紹救濟方式。(記者馬璿╱攝影)

華人 社區服務中心近日於布碌崙(布魯克林)舉辦「反對仇恨犯罪 社區對話」講座,邀請民眾認識不同形式的仇亞行為,並介紹救濟方式。講座由預防仇恨犯罪辦公室(Office for the Prevention of Hate Crimes)主講,執行主任拉姆賈坦(Vijah Ramjattan)表示,民眾若遇到非暴力行為的言語騷擾可撥打311並由專人協助,但若遇到情節嚴重的肢體攻擊,則應報案交由當地警局處理並要求語言協助,過程中不會被過問任何身分問題。

活動於當日上午11時舉辦,吸引逾30位社區長者參與。拉姆賈坦介紹,常見的仇視行為分為歧視 事件(Bias Incident)與仇恨犯罪(Hate Crimes),歧視事件為基於族裔、宗教或性向出言攻擊,但不包含肢體騷擾或衝突故不構成犯罪行為;而仇恨犯罪則指因對他人個人特徵懷有偏見而犯下的特定罪行。根據州法,必須先確認事件已違法,且屬於法律明列的特定罪名,執法單位將進一步審查是否有足夠證據,若行為動機與偏見有關,才會將仇恨犯罪作為指控提出。

拉姆賈坦進一步指出,2021年是紐約市仇恨犯罪高峰,共有531則相關報案,較前一年增加101%。而2024年的仇恨犯罪雖從前一年的667件下降至648件,但華社由於語言與文化隔閡,讓許多民眾不敢求助而成為黑數。現場參與講座的長者紛紛舉手坦承,自己在近幾年間都有經歷過仇恨言語或攻擊行為。