補捉台北街景靜謐之美 攝影書「雲海」開賣

由葉門裔美國藝術家伊布拉欣(Ibi Ibrahim)出版的攝影集「台北」，將靜謐、空無一人，卻有著點點綠意叢生的街角集結成冊，以「外來人」視角重新詮釋台北的特色。(圖片由伊布拉欣提供)

攝影集「台北」由葉門裔美國藝術家伊布拉欣(Ibi Ibrahim)將造訪台北的作品集結成冊，為忠實呈現最原汁原味的台灣味，他特意選在布碌崙 (布魯克林)的台灣商品選物店「雲海嚴選」(Yun Hai)舉辦發表會。當日除有油飯、粽子等端午 美食與台式飲品供享用外，還另請舞龍舞獅團隊祝賀新書出版，也藉此慶祝雲海嚴選成立三年紀念。 攝影集「台北」由葉門裔美國藝術家伊布拉欣出版，為忠實呈現最原汁原味的台灣味，他特意選在布碌崙的台灣商品選物店「雲海嚴選」舉辦發表會。(記者馬璿╱攝影) 當日除有油飯、粽子等端午美食與台式飲品供享用外，還另請舞龍舞獅團隊祝賀新書出版，也藉此慶祝雲海嚴選成立三年紀念。(記者馬璿╱攝影)

靜謐、空無一人，卻有著點點綠意叢生的街角，是伊布拉欣鏡頭下的台北一隅。許多當地人們譏諷為「華國美學」的雜亂無章和掛滿冷氣機台的牆面，在他眼中卻有一種獨特的魅力，「我的朋友都笑說台北街景那麼醜，我怎麼能拍出這樣的畫面？但我一點都不覺得難看，我反而覺得到處都有綠化痕跡的城市別具特色。」 當日的活動陸續共有近百人參與，「雲海嚴選」鄭衍莉(左)與合夥人林思妤(中)與伊布拉欣(右)為多年好友，讓本次攝影集的出版別具意義。(記者馬璿╱攝影) 當日除有油飯、粽子等端午美食與台式飲品供享用外，還另請舞龍舞獅團隊祝賀新書出版，也藉此慶祝雲海嚴選成立三年紀念。(記者馬璿╱攝影)

長年的內戰紛擾，讓家鄉薩那的成為伊布拉欣曾無比熟悉，如今卻因戰爭而無法再嗅聞自由氣息的地方。然而，同樣遭受台海戰爭威脅的台灣卻少了肅殺氣氛，人們輕鬆自在的生活方式與藝術家高聲的擔憂成為鮮明的對比，讓他對台灣產生特殊的情感連結。 當日除有油飯、粽子等端午美食與台式飲品供享用外，還另請舞龍舞獅團隊祝賀新書出版，也藉此慶祝雲海嚴選成立三年紀念。(記者馬璿╱攝影)

其實，伊布拉欣與台北頗有淵源，除與他的伴侶有關外，更出於對台灣導演楊德昌多年的仰慕。一顆顆長鏡頭下所呈現的老台北日常令他心生嚮往，也讓攝影集成為伊布拉欣以「外來人」角度，獻給楊德昌導演跨時空的訊息。 位於布碌崙的「雲海嚴選」長年進口台灣小農與獨立商家產品，在紐約逐漸嶄露頭角，甚至前總統蔡英文也曾親自造訪。(記者馬璿╱攝影) 由葉門裔美國藝術家伊布拉欣(Ibi Ibrahim)出版的攝影集「台北」，將靜謐、空無一人，卻有著點點綠意叢生的街角集結成冊，以「外來人」視角重新詮釋台北的特色。(圖片由伊布拉欣提供)

然而，本書的出版其實完全是意外使然，伊布拉欣並非是為了出書才決定遠行至台灣，而是逐漸在捕捉奇異街景的過程中，累積大量自成一格卻相互呼應的影像。他分別於2023年和2024年底以展覽和學中文的名義長居台北，在走去上課的路上他總會留心那些看似無人，卻暗藏居民生活痕跡的角落，將停車標示用來曬衣服的家庭、禁止進入的私人住宅內恣意生長的盆栽，甚至是載滿回收物的摩托車，每一幀都十足地呈現了台北人的生活風光，在繁忙的都市腳步中，仍有一絲值得人們留心注意的沈靜。