布碌崙第105小學百年校慶 回歸校園展現團結

校長陳雪莉表示,學校重視團結與合作的價值,本次的校慶花費一個月時間籌備,從學生、教職員、家長甚至廚房的工作夥伴,無一不為此卯足全力。圖為校方教職員合照。(校方提供)

位於布碌崙 (布魯克林)華社8大道 的公校 第105小學日前舉辦第100周年校慶,席間除多名樂團學生表演歌曲外,校內也展示學生的藝術作品,並邀請前校長與校友共襄盛舉。

現任校長陳雪莉(Shirley Chen)表示,過去校慶都會選擇辦在校外,但今年的百年校慶希望藉由回歸校園感謝所有的學生、家長、教職人員及曾對學校有所付出的人們,展現學校百年不變的團結精神。

第105小學百年校慶中,校方邀請前校長卡斯楚諾沃及多位前教職員回到校園,與學生和校友共享特別的時刻。(校方提供)

當晚活動於第105小學禮堂舉行,表演環節除有多學生致詞與講座外,更有校內40位樂團學生擔綱的「We Are Many, We Are One」歌曲演出,並在校內的走廊、圖書館等處展示學生以「我最喜歡105小學的原因」為題創造的藝術品。校方也邀請前校長卡斯楚諾沃(Johanna Castronovo)以及多位前教職員回到校園,與學生和校友共享百年慶。

校長陳雪莉表示,聽到學生在校慶環節中表達對學校的感謝與喜愛讓她深受感動,甚至不需要講稿便能侃侃而談,說著喜歡學校多元的節日活動、氣球情感藝術節、西洋棋比賽等,也談及喜歡學校展示自己的藝術作品,讓學生感受到自己被包容,更能藉此大方展現獨特的藝術表達。