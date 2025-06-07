布碌崙第105小學百年校慶 回歸校園展現團結
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位於布碌崙(布魯克林)華社8大道的公校第105小學日前舉辦第100周年校慶，席間除多名樂團學生表演歌曲外，校內也展示學生的藝術作品，並邀請前校長與校友共襄盛舉。
現任校長陳雪莉(Shirley Chen)表示，過去校慶都會選擇辦在校外，但今年的百年校慶希望藉由回歸校園感謝所有的學生、家長、教職人員及曾對學校有所付出的人們，展現學校百年不變的團結精神。
當晚活動於第105小學禮堂舉行，表演環節除有多學生致詞與講座外，更有校內40位樂團學生擔綱的「We Are Many, We Are One」歌曲演出，並在校內的走廊、圖書館等處展示學生以「我最喜歡105小學的原因」為題創造的藝術品。校方也邀請前校長卡斯楚諾沃(Johanna Castronovo)以及多位前教職員回到校園，與學生和校友共享百年慶。
校長陳雪莉表示，聽到學生在校慶環節中表達對學校的感謝與喜愛讓她深受感動，甚至不需要講稿便能侃侃而談，說著喜歡學校多元的節日活動、氣球情感藝術節、西洋棋比賽等，也談及喜歡學校展示自己的藝術作品，讓學生感受到自己被包容，更能藉此大方展現獨特的藝術表達。
陳雪莉補充，學校重視團結與合作的價值，本次的校慶花費一個月時間籌備，從學生、教職員、家長甚至廚房的工作夥伴，無一不為此卯足全力，校方為校慶成立專案小組出謀畫策，今年更為每位來參與的賓客設計一個百年校慶專屬別針。她表示，學校經歷這麼多年的改變，但學生們的無窮潛力及老師們的悉心付出都是讓他深感驕傲的成長，尤其在不斷變化的世界中，維持彈性、韌性但積極改變與支持學生，是校方不變的立場，「我們無時無刻在試著修正問題，並且努力變得更好，持續以學生為本的教育模式，並讓小學成為孩子覺得最溫暖的環境。」
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