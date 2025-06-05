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梅西國慶煙火重返東河 閃耀布碌崙大橋

記者馬璿╱紐約報導
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紐約市長亞當斯4日宣布今年的梅西百貨(Macy's)國慶煙火秀將重返東河，於7月4日(周五)晚間從布碌崙(布魯克林)大橋及鄰近的四艘煙火駁船施放。圖為此前在此燃放的煙火。(記者許君達╱攝影)
紐約市長亞當斯4日宣布今年的梅西百貨(Macy's)國慶煙火秀將重返東河，於7月4日(周五)晚間從布碌崙(布魯克林)大橋及鄰近的四艘煙火駁船施放。圖為此前在此燃放的煙火。(記者許君達╱攝影)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)4日宣布，今年的梅西百貨(Macy's)國慶煙火秀將重返東河，於7月4日(周五)晚間從布碌崙(布魯克林)大橋及鄰近的四艘煙火駁船施放。這場已邁入第49屆的視覺盛宴，將以紐約天際線與象徵性地標布碌崙大橋為背景照亮夜空，為全美觀眾帶來一場難忘的獨立日慶典。

梅西百貨發言人科斯(Will Coss)表示，今年的煙火將重返布碌崙大橋，並結合數千枚煙火彈與現場音樂表演同步施放，為數百萬觀眾帶來絕美景觀。未來幾周，市府與梅西百貨將公布最佳觀賞地點、表演名單與市府贊助的免費觀賞票券抽籤機制等資訊。煙火秀將於當晚8點點燃，觀眾可從曼哈頓、布碌崙與皇后區沿岸觀賞，也可透過NBC 4頻道與Peacock平台收看直播。

梅西煙火秀自1976年首次舉辦，起初為慶祝美國建國200周年，自此成為紐約市代表性年度活動之一，施放地點在哈德遜河與東河間輪替。上一次在東河施放是在2023年，而2024年則選擇於哈德遜河，主視野面向曼哈頓西側與澤西市。今年煙火秀同時也是紐約市建城400周年紀念活動之一，而煙火回歸東河則象徵活動重返歷史舞台，讓更多不同區域的紐約居民有機會參與其中。

根據梅西百貨數據指出，國慶煙火秀每年使用超過6萬枚煙火彈，種類超過30種，並透過GPS與電腦系統精準控制施放節奏，使其與音樂完全同步。主辦方近年更採用低煙配方與環保材料，以減少對空氣與水域的干擾。整場活動需動員超過300名技術與舞台人員，籌備期長達數月。

此外，根據市場調查機構尼爾森(Nielsen)統計，梅西國慶煙火秀每年平均吸引超過800萬人收看電視轉播，是全美收視率最高的國慶活動之一。現場觀賞人數則估計達300萬人，為觀光、餐飲與交通等產業帶來顯著經濟效益。

梅西百貨 布碌崙 紐約市

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