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州議員籲擴大老年、殘障租稅減免計畫

記者劉梓祁／紐約報導
纽约州參眾議員攜手推動提案，籲擴老年與殘障租稅減免計畫。(記者劉梓祁╱攝影)
纽约州參眾議員攜手推動提案，籲擴老年與殘障租稅減免計畫。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約州參議會住房委員會主席卡范納(Brian Kavanagh)、參議會與州眾議會高齡事務委員會主席克萊爾(Cordell Cleare)與西瑞特(Rebecca A. Seawright)，3日聯同市府及州級立法者及倡議團體，共同聲援一系列提案，旨在強化對高齡及身心障礙者的租稅保障措施。

此次議案套案涵蓋對「老年人租金凍漲減免計畫」(SCRIE)、「身障者租金凍漲減免計畫」(DRIE)、「老年人房屋稅減免計畫」(SCHE)以及「身障者房屋稅減免計畫」(DHE)的改革。這些計畫由地方執行並由州政府資助，目標是凍結符合資格的租戶租金，並對合格的房主提供房屋稅減免，以協助其免於因租金與房屋稅上漲而被迫搬遷。

卡范納等人指出，盡管多項計畫在近年來已有若幹改進，但針對收入門檻、負擔能力、可近性及通知制度仍需進一步改革，才能「真正惠及最需要的居民」。

本次具體推動的提案內容包括，提高「老年人租金凍漲減免計畫」與「身障者租金凍漲減免計畫」的收入資格上限，從現行的5萬元提升至6萬7000元，並未來隨通膨調整；允許非戶主身分的身障居民申請身障租金凍漲減免。

一系列議案還包括，符合資格家庭的租金繳納上限設定為收入的三分之一、防止租戶因兩年內一次性收入激增而喪失「老年人房屋稅減免計畫」資格、要求房東主動通知租戶其租金凍漲減免計畫的盛情資格。

卡范納等人還希望，通過立法要求市政府為適用租金凍漲減免計畫的群體提供語言翻譯與口譯服務，並在所有新簽、續約及租金帳單中提供凍漲減免計畫的相關資訊。幾人還在議案中提到，州稅務與財政局應代為核實申請者的收入。

租金 紐約州

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