我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普基本盤拉警報？沒讀大學白人選民每屆大選少2%

「央行界教父」費雪辭世 柏南克、德拉基都是他的學生

新中城巴士總站工程 2州長正式啟動

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約州長霍楚、新澤西州長墨菲與紐新航港局共同為「戴爾大道平台覆蓋工程」(Dyer Avenue Deck-Overs)舉行破土典禮。(紐新航港局提供)
紐約州長霍楚、新澤西州長墨菲與紐新航港局共同為「戴爾大道平台覆蓋工程」(Dyer Avenue Deck-Overs)舉行破土典禮。(紐新航港局提供)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)、新澤西州長墨菲(Phil Murphy)與紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)近日共同為「戴爾大道平台覆蓋工程」(Dyer Avenue Deck-Overs)舉行破土典禮，象徵歷時多年的新中城巴士總站(Midtown Bus Terminal)工程正式啟動。平台工程將先作為臨時公車調度空間，總站完工後將轉型為3.5畝對外開放的綠地。

新總站將分階段推進，首階段於戴爾大道第37至39街之間興建兩座平台，作為施工期間的調度用地；後續將興建專屬調度與停車設施，在拆除原總站期間承接公車作業，確保營運不中斷，工程完工後則將改建為公共綠地。

重建計畫包括新主體建築、林肯隧道匝道改建、設立三個商業開發項目、吸引更多商家入駐。修建後，第八與第九大道間的41街部分路段將永久關閉，目前在周邊街道分散發車的公車也會統一納入站內管理。新總站還將支援電動公車、外觀設計上以玻璃為主，更具現代感。

現有的中城巴士總站於1950年啟動，迄今已75年，原為整合中城八處小型站點、紓解交通堵塞而建，歷經1963年與1981年兩次擴建，目前總站占地190萬平方呎，是全美最大、全球最繁忙的巴士總站。每日服務近20萬通勤人潮，但因設施老舊，已無法應付當前與未來需求。此次翻修主要是為了滿足2040年至2050年間的通勤增長需求。

霍楚表示，新總站將為乘客帶來更良好體驗，也為周邊社區注入活力，成為未來世代引以為傲的城市門戶。墨菲則指出，該計畫不僅改善跨州通勤與公交堵塞問題，還會創造數千個高薪工會職位，帶動區域經濟成長。

後續該平台將在拆除原總站期間承接公車作業，確保營運不中斷，工程完工後將改建為公共...
後續該平台將在拆除原總站期間承接公車作業，確保營運不中斷，工程完工後將改建為公共綠地。(紐新航港局提供)

霍楚 新澤西州 紐約州

上一則

亞裔社區中心兒童嘉年華熱鬧登場 上千名華裔親子參加

下一則

清潔車有望加裝監控 抓拍換邊違停
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

MLB／貝茲撞到腳趾缺陣 道奇教頭：滿離奇的

MLB／貝茲撞到腳趾缺陣 道奇教頭：滿離奇的
新澤西愛樂合唱團 州長官邸演出慶亞太裔月

新澤西愛樂合唱團 州長官邸演出慶亞太裔月
川普證實被遣送南蘇丹的越南等國無證客滯留吉布地

川普證實被遣送南蘇丹的越南等國無證客滯留吉布地
律師控川普政府違反法院命令 將越緬12移民驅逐至南蘇丹

律師控川普政府違反法院命令 將越緬12移民驅逐至南蘇丹

熱門新聞

多位移民律師指出，近期，不少居住紐約的非公民身分者在自海外返美時，遭到機場海關與邊境保護局(CBP)人員的嚴格盤查。(路透)

近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議

2025-05-26 09:08
多位華裔長者也在會中分享切身經驗，擔心社安金削減影響他們的日常生活。(記者高雲兒╱攝影)

「工作繳稅換來的」社安金如被砍 華裔長者：怎麼吃飯？

2025-05-28 18:21
華人裝修業者輕信一新澤西客戶是中國高官，本著信任和崇拜的心態，未與對方簽合同便先行墊資開工，結果事後對方不認帳並拒絕付款，損失總額近7萬元。圖僅示意，為新澤西州豪宅社區。(本報記者／攝影)

輕信客戶是中國高官 華人裝修商未簽合同被坑7萬

2025-05-30 20:00
根據居住在賭檔對面目擊者提供影片可見，警方將一蓋著白布的擔架抬出地下室，目擊者也在影片中對疑似出人命的案件表示震驚。(受訪者提供)

布碌崙8大道深夜血案 華人賭檔糾紛武鬥致兩傷

2025-05-31 17:53
華人電召車司機表示，來回曼哈頓華埠的車單正在逐年下降。(記者鄭怡嫣╱攝影)

電召車司機 見證曼哈頓華埠人潮與生機衰退

2025-05-31 07:42
美國國務院28日宣布，擬撤銷部分中國在美留學生的學生簽證，包含與中國共產黨有關係的中國學生。(記者范航瑜╱攝影)

美將取消部分中生簽證 專家警告後果嚴重

2025-05-30 07:28

超人氣

更多 >
鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲
孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分

孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分
烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元
不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？

不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？
美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了

美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了