新中城巴士總站工程 2州長正式啟動

紐約州長霍楚、新澤西州長墨菲與紐新航港局共同為「戴爾大道平台覆蓋工程」(Dyer Avenue Deck-Overs)舉行破土典禮。(紐新航港局提供)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)、新澤西州 長墨菲(Phil Murphy)與紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)近日共同為「戴爾大道平台覆蓋工程」(Dyer Avenue Deck-Overs)舉行破土典禮,象徵歷時多年的新中城巴士總站(Midtown Bus Terminal)工程正式啟動。平台工程將先作為臨時公車調度空間,總站完工後將轉型為3.5畝對外開放的綠地。

新總站將分階段推進,首階段於戴爾大道第37至39街之間興建兩座平台,作為施工期間的調度用地;後續將興建專屬調度與停車設施,在拆除原總站期間承接公車作業,確保營運不中斷,工程完工後則將改建為公共綠地。

重建計畫包括新主體建築、林肯隧道匝道改建、設立三個商業開發項目、吸引更多商家入駐。修建後,第八與第九大道間的41街部分路段將永久關閉,目前在周邊街道分散發車的公車也會統一納入站內管理。新總站還將支援電動公車、外觀設計上以玻璃為主,更具現代感。

現有的中城巴士總站於1950年啟動,迄今已75年,原為整合中城八處小型站點、紓解交通堵塞而建,歷經1963年與1981年兩次擴建,目前總站占地190萬平方呎,是全美最大、全球最繁忙的巴士總站。每日服務近20萬通勤人潮,但因設施老舊,已無法應付當前與未來需求。此次翻修主要是為了滿足2040年至2050年間的通勤增長需求。