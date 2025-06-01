新冠新變異株紐約現蹤 世衛：目前整體風險有限

紐約州及美國其他地區近期透過聯邦機場檢測計畫發現新冠病毒變異株NB.1.8.，但世界衛生組織評估，對公共衛生風險整體仍屬有限，專家表示無需過度擔心。(美聯社)

紐約州及美國其他地區近期透過聯邦機場檢測計畫發現新冠病毒變異株NB.1.8.1。美國疾病控制與預防中心(CDC )已證實此情況，紐約市衛生局與州衛生廳均已啟動監測並維持疫情 警戒。NB.1.8.1主要在中國流行，近來在美國有快速上升趨勢，但專家表示目前無需過度擔心。

市衛生局數據顯示，NB.1.8.1尚未成為當地主要流行株，且整體確診數自3月底以來持續下降。由於病例數較少，CDC發言人指出，該變異株尚未被納入官方疫情追蹤儀表板。

目前NB.1.8.1在紐約州的傳播程度較低，全州僅發現兩例，全美不到20例。世界衛生組織(WHO)初步評估顯示，NB.1.8.1的致病性未較其他現行病毒株更強，雖可能具備較高傳染力，但對公共衛生風險整體而言仍屬有限。

針對疫苗接種政策，美國衛生官員正考慮調整建議，可能縮限今年秋季追加劑的接種資格。與此同時，衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)近日宣布CDC不再建議「健康兒童及健康孕婦」接種新冠疫苗 ，引發公衛專家憂慮。州衛生廳發言人克雷瑞(Marissa Crary)警告，此舉可能導致這些族群失去獲得安全有效疫苗的機會，增加重症和住院風險。

CDC的建議不僅影響醫療實務，也關乎保險對疫苗的覆蓋範圍。美國食品藥物管理局(FDA)表示，預計今年秋季僅批准65歲以上長者及特定高風險群體接種疫苗，並將針對健康族群進行進一步研究。每年秋季更新的新冠疫苗旨在應對主流變異株，CDC今年2月的研究指出，去年批准的疫苗能有效降低與新冠相關的急診及緊急就診風險。