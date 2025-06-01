「亞太裔課堂」結業 蘭德讚學生為未來領袖

蘭德視頻致辭表示很榮幸這四年來一直支持亞太裔課堂。(記者范航瑜╱攝影)

市主計長蘭德(Brad Lander)辦公室近日與亞裔 美國兒童和家庭聯盟(CACF)共同舉辦「亞太裔課堂」(AAPI Classroom)圓桌會議及畢業典禮。來自22所高中的學生齊聚一堂，分享他們在公共發聲與文化認同上的成長。

「亞太裔課堂」項目是為慶祝亞太裔傳統月而設，由市主計長辦公室與CACF合作，今年已是第四年。過去一周中，51名學生在自己所在的22所學校內，舉辦了34場研討會，透過課程與實作，幫助學生理解族裔多樣性、公共政策與社區倡議，同時也鍛鍊了演講、撰寫倡議文、面對公眾表達自我意見等方面的能力。

蘭德視頻致辭表示：「我很榮幸這四年來一直支持亞太裔課堂。這不僅是為亞太裔社群而辦，更是為整個紐約市 。我到過一些學生所在的學校，看見他們主動發起討論、啟發他人，也改變我們對未來城市領袖的想像。這個課堂培養的不只是下一代的發聲者，更是一群正在塑造城市未來的年輕人。」

一名學生談到，亞太裔課堂讓他首次理解亞太裔社群的多樣性與「歷史缺席」問題，「我們常常談到亞太裔，但卻不太知道東南亞 裔、太平洋島民的歷史，也不清楚為什麼這些故事在主流教育中缺席。這個課堂讓我開始思考這些問題。」

還有學生表示在自己的學校裡，亞裔社群常常被邊緣化，「我們學校亞裔學生不多，大家對亞裔文化的了解也有限。這個課堂創造了一個空間，讓我們能更自在地談論自己的文化、身分與經驗，也讓我意識到我有能力帶動這樣的對話。」