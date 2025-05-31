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市住房局擬售總部地皮 建可負擔住宅

記者范航瑜╱紐約報導
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市住房保護和開發局(HPD)代理局長翟加尼(Ahmed Tigani)指出，目前全市空屋率僅約1.4%，創歷史新低。(記者范航瑜╱攝影)
市住房保護和開發局(HPD)代理局長翟加尼(Ahmed Tigani)指出，目前全市空屋率僅約1.4%，創歷史新低。(記者范航瑜╱攝影)

市住房保護與發展局(HPD)30日在其總部舉辦亞裔媒體圓桌會，講解市府住房政策藍圖。住房局透露，市府已發布其所在大樓地塊的開發徵案(RFP)，接下來將依開發商回覆的提案與金額決定後續去向，目前仍在等待徵案截止，尚未確定中選單位或辦公室新址。

住房局代理局長翟加尼(Ahmed Tigani)指出，目前全市空屋率僅約1.4%，創歷史新低。面對住房短缺危機，市府將透過釋出公共資產、簡化審批程序與稅務優惠等手段，擴大與保留可負擔住宅。住房局目前正在與市經濟發展機構(EDC)推進將住房局總部所在的市府樓宇改建為住宅的計畫。初步估算可提供逾1000戶新單位，若未來完成改畫區，有望提供多達2000戶，其中25%為可負擔住房。

該建築位於金街(Gold St.)100號，為一座九層樓的市府辦公大樓，建於1960年代，內部設有多個市府機構，以及服務眾多華人長者的麥地臣社區中心(Hamilton-Madison House)耆英會。由於結構老舊、維修成本估計高昂，市府決定出售該地塊，並將收益用於搬遷現有機構，興建新的辦公空間。

「這棟大樓的維修費高達2億元，如果能以不增加公共負擔的方式創造500戶可負擔單位，將是社區與市府的雙贏」。翟加尼指出，該計畫現正進行開發商徵案程序。

面對外界關注的民代反對、項目推進困難等問題，住房局官員回應表示，市府過去已成功推進如水街(Water St.)250號等具爭議性的重建案。「這些計畫至關重要，不能因為有反對聲就停滯不前。」

住房局強調，移民身分並非申請紐約市住房聯繫計畫(NYC Housing Connect)的條件，惟若整個家庭無法提供報稅或收入證明，恐會影響審核進度；至於聯邦租金補助(Section 8)與公屋(Section 9)，則要求家庭成員中至少一人為合法身分，方可核發補助。

目前全市共有約45個「住房大使」組織協助社區辦理申請，其中包括華人策畫協會(CPC)。住房局提醒民眾可利用相關資源。

華人 租金 亞裔

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