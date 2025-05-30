美將取消部分中生簽證 專家警告後果嚴重

美國國務院28日宣布，擬撤銷部分中國在美留學生的學生簽證，包含與中國共產黨有關係的中國學生。(記者范航瑜╱攝影)

美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)28日晚在社群平台上表示，美國將撤銷部分中國留學生 的簽證 ，包括與中國共產黨有關聯、以及在「關鍵領域」學習的學生，同時還將加強對中國學生的簽證審查。多位美中關係學者專家警告，此舉恐對美國高等教育、科研發展與經濟競爭力造成嚴重衝擊，甚至助長美國社會對華人 的偏見。

前美國駐華大使，現任百人會(Committee of 100)主席駱家輝(Gary Locke)批評，將所有中國學生視為安全威脅是一種「歧視性做法」，或將助長對華人的偏見。「這不只是簽證數量的問題，更關乎美國如何看待人才與創新資源的分配。若持續限制優秀外國學生進入，將改變美國在全球人才競爭中的格局。」

約翰霍普金斯大學政治學者藍普頓(David Lampton)也指出，美國高校與社會長期受益於全球人才的匯聚，此政策若全面實施，將削弱美國作為世界頂尖留學與研究目的地的地位。

全球化智庫研究員(CCG)、國際傳播總監王子辰接受世報專訪指出，如今美國執政黨用「競爭遠遠大於合作」的角度來看待美中關係，並以此態度來審視任何領域。因而在科學技術方面，川普政府會認為在美中國學生會通過間諜活動、盜取技術等行為，挑戰美國的國家利益、削弱其國際勢力。

王子辰表示，他高度懷疑制定該政策的人不知道共產黨在國內有1億名黨員。「對於美國人來說，很難想像中國這樣一個國家的執政黨所輻射到的範圍：平均14個人裡就有一個黨員，也意味著任何人的親戚裡通常就會有一個。」

盡管目前該政策的執行細則和影響範圍還未明確，但王子辰仍對美國的體制有一定信心，「我不覺得事情會發展得特別糟糕，」他認為若美國公民社會的各個權益組織願意為維護華人利益發聲，或將形成一股「有力聲勢」。

紐約市作為全美國際學生比例最高的地區之一，若該政策落地，所受影響將尤其深遠。據各校數據，紐約大學2023至2024學年共有2萬7247名國際學生，占學生總數的22.2%；哥倫比亞大學的中國留學生人數更是達6463人，幾乎占國際學生的半壁江山。位於長島的石溪大學(Stony Brook University)擁有全州最大規模的國際學生群體之一，目前約有1500名中國學生，占該校整體國際學生人數三分之一。