我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：中國科技集團籌備「沒有Nvidia的未來」 防AI命脈被美掐住

NBA／尼克成功續命 布朗森、帶傷唐斯飆56分擊退溜馬

美將取消部分中生簽證 專家警告後果嚴重

記者范航瑜、曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國國務院28日宣布，擬撤銷部分中國在美留學生的學生簽證，包含與中國共產黨有關係的中國學生。(記者范航瑜╱攝影)
美國國務院28日宣布，擬撤銷部分中國在美留學生的學生簽證，包含與中國共產黨有關係的中國學生。(記者范航瑜╱攝影)

美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)28日晚在社群平台上表示，美國將撤銷部分中國留學生簽證，包括與中國共產黨有關聯、以及在「關鍵領域」學習的學生，同時還將加強對中國學生的簽證審查。多位美中關係學者專家警告，此舉恐對美國高等教育、科研發展與經濟競爭力造成嚴重衝擊，甚至助長美國社會對華人的偏見。

前美國駐華大使，現任百人會(Committee of 100)主席駱家輝(Gary Locke)批評，將所有中國學生視為安全威脅是一種「歧視性做法」，或將助長對華人的偏見。「這不只是簽證數量的問題，更關乎美國如何看待人才與創新資源的分配。若持續限制優秀外國學生進入，將改變美國在全球人才競爭中的格局。」

約翰霍普金斯大學政治學者藍普頓(David Lampton)也指出，美國高校與社會長期受益於全球人才的匯聚，此政策若全面實施，將削弱美國作為世界頂尖留學與研究目的地的地位。

全球化智庫研究員(CCG)、國際傳播總監王子辰接受世報專訪指出，如今美國執政黨用「競爭遠遠大於合作」的角度來看待美中關係，並以此態度來審視任何領域。因而在科學技術方面，川普政府會認為在美中國學生會通過間諜活動、盜取技術等行為，挑戰美國的國家利益、削弱其國際勢力。

王子辰表示，他高度懷疑制定該政策的人不知道共產黨在國內有1億名黨員。「對於美國人來說，很難想像中國這樣一個國家的執政黨所輻射到的範圍：平均14個人裡就有一個黨員，也意味著任何人的親戚裡通常就會有一個。」

盡管目前該政策的執行細則和影響範圍還未明確，但王子辰仍對美國的體制有一定信心，「我不覺得事情會發展得特別糟糕，」他認為若美國公民社會的各個權益組織願意為維護華人利益發聲，或將形成一股「有力聲勢」。

紐約市作為全美國際學生比例最高的地區之一，若該政策落地，所受影響將尤其深遠。據各校數據，紐約大學2023至2024學年共有2萬7247名國際學生，占學生總數的22.2%；哥倫比亞大學的中國留學生人數更是達6463人，幾乎占國際學生的半壁江山。位於長島的石溪大學(Stony Brook University)擁有全州最大規模的國際學生群體之一，目前約有1500名中國學生，占該校整體國際學生人數三分之一。

紐約州立大學(SUNY)發言人也對此表達了擔憂：「國際學生占SUNY總人數約6%，這些聯邦措施將對我們的招生與科研實力構成風險。我們正與州政府合作，評估對中國學生與研究人員的具體影響。」

美國國務院28日宣布，擬撤銷部分中國在美留學生的學生簽證，包含與中國共產黨有關係...
美國國務院28日宣布，擬撤銷部分中國在美留學生的學生簽證，包含與中國共產黨有關係的中國學生。圖為曼哈頓聯邦大樓，為國土安全部和移民局紐約辦公室所在地。(記者范航瑜╱攝影)

中國留學生 華人 簽證

上一則

ICE突襲移民法庭 高德曼譴責：繞過法律

下一則

曼哈頓懸日上演 42街湧人潮共賞奇景
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

移民法學者鄧新源教授談取消中國留學生簽證問題

移民法學者鄧新源教授談取消中國留學生簽證問題
部分中生簽證恐不保 專家：美國人難想像中國有多少共產黨員

部分中生簽證恐不保 專家：美國人難想像中國有多少共產黨員
原訂8月來美但簽證辦不了 台灣留學生心急如焚

原訂8月來美但簽證辦不了 台灣留學生心急如焚
向中國學生簽證開刀 國務院：不容許中共竊取美國科技

向中國學生簽證開刀 國務院：不容許中共竊取美國科技

熱門新聞

一對華人夫婦自3月30日晚間在長島自宅內最後一次露面後，至今失聯將近兩個月。納蘇郡警方證實，此案尚在積極調查中。(納蘇郡警局)

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

2025-05-23 18:32
紐約州共和黨眾議員加巴里諾。（美聯社）

睡過頭沒投票…他讓預算法案險翻車 強生：我想掐死他

2025-05-22 16:40
多位移民律師指出，近期，不少居住紐約的非公民身分者在自海外返美時，遭到機場海關與邊境保護局(CBP)人員的嚴格盤查。(路透)

近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議

2025-05-26 09:08
多位華裔長者也在會中分享切身經驗，擔心社安金削減影響他們的日常生活。(記者高雲兒╱攝影)

「工作繳稅換來的」社安金如被砍 華裔長者：怎麼吃飯？

2025-05-28 18:21
張女士22日前往亞總會求助，表示自己因此事身心俱疲，希望能尋找有同樣遭遇的受害者提供說法，以洗刷冤屈。(記者馬璿／攝影)

皇后區華人取款遭詐反被上銬 被控竊盜罪關押24小時

2025-05-23 02:30
面對巨大的政策變動，小瑞卻絲毫不意外，「我遲早要離開美國，我在這裡看不到未來」。(路透)

哈佛中國留學生：遲早會離美 我在這看不到未來

2025-05-25 20:37

超人氣

更多 >
綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化
兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」

兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」
洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」
頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」
法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動

法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動