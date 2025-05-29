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華人組織背書市長參選人曼達尼 支持「四年凍租」政見

記者范航瑜╱紐約報導
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28日，CAAAV政聲邀請曼達尼在其曼哈頓華埠辦公室接受採訪，闡述其住房政策主張。左為曼達尼(Zohran Mamdani)，右為協會組織部主任沈悅欣(Alina Shen)。(記者范航瑜╱攝影)
28日，CAAAV政聲邀請曼達尼在其曼哈頓華埠辦公室接受採訪，闡述其住房政策主張。左為曼達尼(Zohran Mamdani)，右為協會組織部主任沈悅欣(Alina Shen)。(記者范航瑜╱攝影)

住房問題已成為市長選戰中的核心議題之一，七名民主黨參選人均已表態支持凍租。華人住房權益機構唐人街住客協會(CAAAV)下屬的政聲(CAAAV Voice)則宣布背書市長參選人曼達尼(Zohran Mamdani)，支持其「全市四年凍租」政見。

唐人街住客協會組織部主任沈悅欣(Alina Shen)表示，CAAAV政聲今年多次走訪華社，與數千名居民交談，發現許多退休人員正為房租煩惱，有的甚至考慮重返職場、分租房間、或與他人合住；工人家庭也擔心房租上漲導致不得不延長工時，「房地產掌控紐約市政治已太久。在他們巨大的影響力之下，老百姓面對收入停滯、物價飛漲的現實下。凍漲租金就是穩住家庭與社區的第一步，」

CAAAV政聲也在28日邀請曼達尼在其華埠辦公室闡述住房政策。曼達尼表示，紐約市被稱為全球最昂貴的城市，其生活成本危機最明顯地體現在住房上。紐約市目前有200多萬人居住在租金管制公寓，其中約25萬為亞裔，華裔家庭占多數。這些家庭的年收入中位數僅6萬元。

曼達尼認為，住房危機實際上又是兩個問題，第一在於能否「住得起」，第二在於是否安全和宜居。因此他提出凍漲租金，並認為這樣才能真正留住紐約的家庭，「我們必須讓市民不再為了生存，被迫離開紐約、搬到新澤西或賓州。」

至於小房東的疑慮，曼達尼表示將設立補助方案，協助真正有困難者維持房屋。曼達尼表示自己過去曾任防止法拍的住房顧問，深知不少屋主面臨地稅制度與不斷上漲的水電費的巨大壓力。他批評現任市府提高水費與支持電費上漲的政策，讓小業主與自住屋主同樣承擔壓力，並承諾成立「產權詐騙防治辦公室」、改革不公平的地稅制度。

住房問題已成為市長選戰中的核心議題之一，包括曼達尼、歐德思(Adrienne Adams)、蘭德(Brad Lander)、斯靜格(Scott Stringer)在內的七名民主黨參選人均已表態支持凍租。蘭德承諾一年凍租，葛謨則承諾在未來十年內新建50萬間住房單元。

28日，CAAAV政聲邀請曼達尼在其曼哈頓華埠辦公室接受採訪，闡述其住房政策主張...
28日，CAAAV政聲邀請曼達尼在其曼哈頓華埠辦公室接受採訪，闡述其住房政策主張。左為曼達尼(Zohran Mamdani)，右為協會組織部主任沈悅欣(Alina Shen)。(記者范航瑜╱攝影)

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