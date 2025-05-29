葛謨造勢 喊紐約最低時薪升至20元

葛謨 (Andrew Cuomo)28日在曼哈頓一場造勢大會上宣布，若當選市長，他將推動紐約市最低時薪 調升至20元。該提議設定於2027年1月1日、即他若勝選後一年上路，預計將為全市約80萬名勞工加薪。但其他參選人卻批評，葛謨的言論有政治作秀之嫌。

葛謨的提議獲多個工會支持，包括長期倡議調漲時薪的零售、批發與百貨工會(RWDSU)。但要讓提案成真，他還須取得州長霍楚(Kathy Hochul)與州議會支持。根據現行政策，今年紐約市、威徹斯特郡與長島的最低工資為16.5元，其他地區為15.5元，並將隨通膨調整。

不少對手都質疑葛謨的誠意，認為他在擔任州長期間未真心關注生活負擔議題，反而優先考量金主利益。市長亞當斯(Eric Adams)在記者會上直言：「他為了選舉什麼都說得出口。」

然而葛謨並非始終如一地支持調薪。2014年，他曾拒絕時任市長白思豪(Bill de Blasio)提出的加薪請求，稱這將導致「混亂」。但在工會施壓下，他於2016年簽署法案，將大多數地區最低工資提高至15元，但隨後不久，紐約便在全國加薪潮中落後。目前，華府的最低時薪為17.5元，西雅圖為20.76元。

葛謨此次競選主打公共安全與生活可負擔議題，並採納部分對手政策，例如普及三歲幼兒免費學前教育，以及擴大免費公車計畫，已獲多個大型工會支持。在調漲薪資的同時，葛謨也表示將為小企業提供稅收抵免，協助因應薪資上升。