我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克告別DOGE：剛對川普預算法案表達失望 將回歸本業特斯拉

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

葛謨造勢 喊紐約最低時薪升至20元

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

葛謨(Andrew Cuomo)28日在曼哈頓一場造勢大會上宣布，若當選市長，他將推動紐約市最低時薪調升至20元。該提議設定於2027年1月1日、即他若勝選後一年上路，預計將為全市約80萬名勞工加薪。但其他參選人卻批評，葛謨的言論有政治作秀之嫌。

葛謨的提議獲多個工會支持，包括長期倡議調漲時薪的零售、批發與百貨工會(RWDSU)。但要讓提案成真，他還須取得州長霍楚(Kathy Hochul)與州議會支持。根據現行政策，今年紐約市、威徹斯特郡與長島的最低工資為16.5元，其他地區為15.5元，並將隨通膨調整。

不少對手都質疑葛謨的誠意，認為他在擔任州長期間未真心關注生活負擔議題，反而優先考量金主利益。市長亞當斯(Eric Adams)在記者會上直言：「他為了選舉什麼都說得出口。」

然而葛謨並非始終如一地支持調薪。2014年，他曾拒絕時任市長白思豪(Bill de Blasio)提出的加薪請求，稱這將導致「混亂」。但在工會施壓下，他於2016年簽署法案，將大多數地區最低工資提高至15元，但隨後不久，紐約便在全國加薪潮中落後。目前，華府的最低時薪為17.5元，西雅圖為20.76元。

葛謨此次競選主打公共安全與生活可負擔議題，並採納部分對手政策，例如普及三歲幼兒免費學前教育，以及擴大免費公車計畫，已獲多個大型工會支持。在調漲薪資的同時，葛謨也表示將為小企業提供稅收抵免，協助因應薪資上升。

葛謨 紐約市 最低時薪

上一則

華人組織背書市長參選人曼達尼 支持「四年凍租」政見

下一則

詹樂霞領16州訴川普政府 砍科學基金違法
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

曼達尼陣營市長初選內部民調 葛謨維持領先

曼達尼陣營市長初選內部民調 葛謨維持領先
遭司法部調查 葛謨發布競選影片批政治報復

遭司法部調查 葛謨發布競選影片批政治報復
葛謨：勝選將叫停布碌崙86街遊民所 居民支持

葛謨：勝選將叫停布碌崙86街遊民所 居民支持
葛謨訪華埠 稱堵車費實施不合時宜

葛謨訪華埠 稱堵車費實施不合時宜

熱門新聞

一對華人夫婦自3月30日晚間在長島自宅內最後一次露面後，至今失聯將近兩個月。納蘇郡警方證實，此案尚在積極調查中。(納蘇郡警局)

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

2025-05-23 18:32
紐約州共和黨眾議員加巴里諾。（美聯社）

睡過頭沒投票…他讓預算法案險翻車 強生：我想掐死他

2025-05-22 16:40
多位移民律師指出，近期，不少居住紐約的非公民身分者在自海外返美時，遭到機場海關與邊境保護局(CBP)人員的嚴格盤查。(路透)

近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議

2025-05-26 09:08
張女士22日前往亞總會求助，表示自己因此事身心俱疲，希望能尋找有同樣遭遇的受害者提供說法，以洗刷冤屈。(記者馬璿／攝影)

皇后區華人取款遭詐反被上銬 被控竊盜罪關押24小時

2025-05-23 02:30
在2023和2024年大量中國走線移民抵美的高峰期中，女性人數明顯上升。研究走線的學者陳國霖說，許多店鋪雖名義上登記為按摩院，實際上多涉及性服務。(記者高雲兒╱攝影)

走線華女進性產業引拐賣爭議 陳國霖：多數非人口販運受害者

2025-05-22 06:32
多位華裔長者也在會中分享切身經驗，擔心社安金削減影響他們的日常生活。(記者高雲兒╱攝影)

「工作繳稅換來的」社安金如被砍 華裔長者：怎麼吃飯？

2025-05-28 18:21

超人氣

更多 >
川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收
用太多會中毒 咖啡渣做植物堆肥「避開這一處」

用太多會中毒 咖啡渣做植物堆肥「避開這一處」
魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人
ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保
南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃

南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃