皇后區多個法院 聯合慶祝亞太傳統月

副首席行政法官、負責司法倡議的理查森(Edwina Richardson)則回顧她在皇后區家庭法院的職涯起點。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州 第11司法區轄下各級法院28日聯合在皇后區 公所舉辦史上首次亞太裔傳統月慶祝活動，眾多司法官員、社區領袖與民眾出席。

此次為皇后區法院系統首度跨部門、跨層級合作，包括高等、民事、刑事、家庭、房屋及遺囑檢驗法院，共同籌劃並舉辦亞太月慶典。活動由皇后區刑事法官王怡芳(Frances Wang)與州高等法院法官林凱倫(Karen Lin)共同主持。

皇后區長理查茲(Donovan Richards)表示，這場活動不僅具有文化意義，也有歷史意義，「亞太裔社群是皇后區多元社區的重要一環，他們的文化、語言與貢獻，讓社區更加堅韌。」

紐約州首席行政法官賽亞斯(Joseph Zayas)也重申法院系統對族裔多樣性與包容的承諾。他指出，紐約法院過去長期缺乏亞裔 代表，如今已有亞裔擔任行政與監督職位，這代表真正的改變正在發生，且建立在實力與才幹的基礎之上。

副首席行政法官、負責司法倡議的理查森(Edwina Richardson)則回顧她在皇后區家庭法院的職涯起點，稱這裡是她的「法院之家」。

活動以音樂與舞蹈作為主軸，由「長河咏」藝術團獻上來自蒙古、西藏與新疆的14支民族舞與音樂，並邀請湯森哈里斯(Townsend Harris)高中學生演出K-pop與寶萊塢舞蹈，呈現跨世代、跨文化的豐富面貌。