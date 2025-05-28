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紐約高中生庇護案出庭 突遭移民局拘捕

記者曹馨元╱紐約報導
委內瑞拉籍的高中生迪倫是川普上任以來，首位在紐約遭到ICE拘捕的公立學校在校生。圖為ICE在曼哈頓的辦事處。(記者許君達╱攝影)
委內瑞拉籍的高中生迪倫是川普上任以來，首位在紐約遭到ICE拘捕的公立學校在校生。圖為ICE在曼哈頓的辦事處。(記者許君達╱攝影)

一名委內瑞拉(Venezuela)籍布朗士區高中生，於近日在曼哈頓移民法庭出庭時，遭移民與海關執法局(ICE)人員當場逮捕。家屬表示，迪倫(Dylan，姓氏應家屬要求不公開)原本正依循合法程序申請庇護，盼能在美國繼續求學、工作，如今卻面臨被加速遞解出境的危險。

據教育媒體Chalkbeat報導，迪倫為逃離委內瑞拉的惡劣局勢，於去年4月透過拜登任期內設立的「CBP One」入境預約系統來到美國，並取得工作許可。被捕前，迪倫與母親及兩名年幼的弟弟妹妹生活，白天在專為超齡移民學生設計的預備學院唸書，立志未來能在美國考取大學；課後也兼職外賣員工作，補貼家用。

21日，迪倫依照法定程序，與母親一同前往曼哈頓移民法庭出庭；原以為只是例行報到，卻發現檢方政府律師突然要求法官撤銷遞解案。迪倫的母親萊扎(Raiza)回憶，母子二人當天未能聘請律師同行，也完全不明白其中法律風險。

法院撤案的同時，也使迪倫的庇護申請自動失效，讓他立即成為可被「加速遞解出境」(expedited removal)的對象。萊扎回憶，當時，兩名男子跟隨他們離開法庭，在電梯口將迪倫上銬、帶上無標誌車輛。據代表迪倫的紐約法律援助集團(NYLAG)律師，此後五日內，迪倫已被轉送至新澤西、德州、路易斯安那及賓州等地，至今尚無法與律師見面。

移民律師陳闖創表示，ICE驅逐守法移民出境並不容易；由於迪倫沒有律師，需要自己到現場開庭、又來美不滿兩年，便成為了那個被捏的軟柿子。在陳闖創的經驗中，在紐約的中國新移民通常顧有律師，無需自己到現場開庭，經歷此類事件的風險會小一些。

但他也指出，目前，當局驅逐移民的行動並未放緩，「找的目標還是不少的」；據他了解，更多華人新移民是在駕駛違規等犯法被捕後直接被遞交給ICE，從而進入遞解程序。

迪倫是川普上任以來，首位在紐約遭到ICE拘捕的公立學校在校生；市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)也在社群媒體上發文表示，將持續為所有學生的安全、尊嚴與權利發聲，並呼籲家長放心讓孩子繼續上學。

移民 ICE 曼哈頓

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